Český debutant začal štafetu skvěle, Moravce pak ale zradil terén. Vyhráli Norové

Jak tedy bylo již výše zmíněno, za českou štafetu do závodu odstartoval debutant ve Světovém poháru Tomáš Mikyska a na to, žeto byl jeho první štafetový závod, tak si vedl více než výborně. Nejenže hned při své první střelecké zastávce nic nepokazil, nepokazil nic ani při střelbě číslo dvě a tím pádem se tak stále držel v kontaktu s čelem závodu. Na mladého závodníka žádná deka nepadla a Ondřeji Moravcovi tak předával štafetu ve chvíli,, kdy na vedoucí norskou štafetu ztrácel 15 vteřin.

Na střelnici se dařilo i Ondřeji Moravcovi, i on vystřílel všech osm terčů bez větších potíží a i proto se tak posunul na úžasné druhé průběžné místo. Jenže z něj se pak propadl, neboť krátce před třetí předávkou český reprezentant ztratil hůl a při tom, co se mu servisman snažil dodat náhradní, Moravec zaškobrtnul a ztráta zhruba deseti vteřin byla na světě.

Bylo tedy na Tomáši Krupčíkovi, aby se Češi vrátili k bezprostřednímu kontaktu s čelem startovního pole, jenomže to by musel navázat na předchozí české čisté střelby. Na střelnici chyboval, ale naštěstí se vyhnul trestnému kolu poté, co s dobíjením nakonec terč trefil. Znamenalo to však, že se Češi npropadli na chvost elitní desítky a o vylepšení se tak musel postarat finišman Michal Krčmář.

Na čele závodu se v té době nic neměnilo, nadále na něm bylo možno spatřit norskou vlaječku, finišman Johannes Boe v tu chvíli měl až čtyřicetivteřinový náskok na své pronásledovatele a i když na střelnici nepředvedl kdovíjak jistý výkon, stejně si dojel pro triumf. Druzí dojeli Švédové, třetí Němci.

Co se týče Michala Krčmáře, tak ten v závěru bojoval o sedmé místo s francouzskou štafetou, které se závod příliš nevydařil díky střeleckému neštěstí Jacqualina v úvodu, a nakonec se mu to podařilo. Česká štafeta tedy skončila sedmá.

Světový pohár biatlonistů v Kontiolahti - štafeta mužů na 4x7,5 km (6.12.2020):

1. Norsko (Lägreid, Christiansen, T. Boe, J. Boe) 1:16:21,0 (0+9)

2. Švédsko (Femling, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) + 39,2 (0+10)

3. Německo (Lesser, Rees, Peiffer, Doll) +51,7 (0+9)

4. Rusko (Jelisejev, Babikov, Latypov, Loginov) +1:08,0 (0+7)

5. Itálie (Bionaz, Hofer, Bormolini, Windisch) +1:37,0 (0+8)

6. Rakousko (Komatz, Eder, Leitner, Eberhard) +1:46,9 (0+10)

7. Česko (Mikyska, Moravec, Krupčík, Krčmář) +1:50,5 (0+6)