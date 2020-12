Švédští biatlonisté prokazují i nadále skvělou formu, stíhačku vyhrál Samuelsson

Během sobotního mužského stíhacího závodu mohli biatlonoví fanoušci u televizních obrsazovek sledovat nejeden skok pořadím. Třeba víétězný Švéd Samuelsson odstartoval do tohoto závodu z osmnácté pozice, což určil čtvrteční závod na 10 kilometrů. V první desítce, konkrétně na 4. místě, pak skončil Nor Laegreid, jenž pro změnu vjel do závodu coby dvaadvacátý. Vůbec největším skokanem závodu se stal Francouz Jacquelin, jenž startoval devětatřicátý a nakonec dojel do cíle osmý, vedle něj podobným způsobem zazářil i Rakušan Eder, který ze 41. místa poskočil až na 13. pozici.

Od samotného počátku stíhacího závodu se Nor Johannes Boe snažil pronásledovat svého staršího bratra Tarjeie, který ve čtvrtek sprint vyhrál, ovšem tentokrát byl i díky svému bratrovi brzy vyřazen ze hry o další medailové umístění. Pomohly navíc k tomu jeho hned tři střelecké minely na úvodní střelecké položce vleže. Tu naopak zvládli výtečně čeští biatlonisté. Krčmář se tak po ní pohyboval na sedmé příčce, Moravce bychom v tu chvíli mohli najít ve třetí desítce. Štvrtecký s Krupčíkem pak bylyi těsně za bodovanou čtyřicítkou.

I v následujícím průběhu závodu lídr Světového poháru Johannes Boe postupně zvyšoval svůj náskok, navíc po další čisté střelbě se mohl pyšnit půlminutovým náskokem. Mezi jeho nejbližěími pronásledovateli byl chvíli i Michal Krčmář, ale po druhé střelbě musel na jedno trestné kolo. To Moravec s Krupčíkem se nadále posunovali v průběžném pořadí výše poté, co oba vystříleli na druhé zastávce na koberci všechny terče. To Štvrtecký zaznamenal hned čtyři chyby.

Pak na řadu přišla třetí střelba, kterou závodníci museli absolvovat už vestoje, během ní nastalo drama na čele závodu, když Johannes Boe minul svou předposlední ranou a díky tomu se tak k němu přihblížil bezchybný Švéd Samuelsson. Ten předváděl skvělý běžecký výkon a zachvíli měl Nora na dohled. Nakonec to byl on, kdo jako první protnul cílovou pásku.

Především na třetí střelbu ze čtyř v závodě nebude v dobrém vzpomínat český reprezentant Michal Krčmář. Ten musel totiž dobíjet ručně, navíc dvakrát minul. „Jsem hlupák. Vyhodil jsem si špatnou prací s malorážkou dva náboje a byly to pro mě šílené vteřiny. Díky desátému místu na startu z toho jsou ještě slušné body, ale necítil jsem se při stíhačce vůbec dobře," řekl k tomu v rozhovoru pro Českou televizi rodák z Vrchlabí.

Co se týče Ondřeje Moravce, tak když bude mít v závodech dobrou střelbu, může se pohybovat vysoko. „Pro něj úžasný posun. Držela ho střelba a pak se i lépe drží na lyžích," uvedl k němu trenér biatlonistů Ondřej Rybář.

O vítězství Samuelssona rozhodla závěrečná čtvrtá střelecká položka, neboť Johannes Boe během ní střílel mimo hned dvakrát. Do cíle pak norský závodník dojel až třetí, když ho překonal i Francouz Claude.

Světový pohár biatlonistů - stíhací závod mužů na 12,5 km v Kontiolahti (5.12.2020):

1. Samuelsson (Švédsko) 32:26,7 (1)

2. Claude (Francie) +15,8 (3)

3. J. Boe (Norsko) +19,5 (3)

4. Laegreid (Norsko) +23,9 (1)

5. Doll (Německo) +27,9 (2)

6. Fak (Slovinsko) +37,3 (1)

7. Christiansen (Norsko) +42,0 (2)

8. Jacquelin (Francie) +47,8 (2)

...

20. Krčmář (ČR) +1:33,1 (3)

22. Moravec (ČR) +1:44,3 (2)

40. Krupčík (ČR) +2:57,4 (2)

57. Štvrtecký +5:02,2 (9)