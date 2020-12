Ženský stíhací závod ovládly opět Norky se Švédkami. Nejlepší Češka až dvaadvacátá

Že bude Švédka Hanna Öbergová bojovat v neděním stíhacím závodě o nejvyšší příčky, to bylo jasné fanouškům už v úvodu závodu, který Seveřanka zvládla s přehledem. Po první zastávce na střelnici, na které nechybovala, navyšovala svůj náskok před pronásledovatelkami. To její mladší sestra Elvíra musela po první střelbě na jedno trestné kolo. To samé musela absolvovat i česká reprezentantka Markéta Davidová a na trať se nakonec vracela až jako desátá.

Další české závodnice střílely naprosto odlišně. Zatímco Jessica Jislová navazovala na svou střeleckou formu z úvodu sezóny a opět tak v úvodu závodu vystřílela všechny terče, Lucie Charvátová jednak střílela dlouho (až 36 sekund) a jednak chybovala hned třikrát.

Markéta Davidová sice v následujícím kole jela rychleji než Hanna Öbergová, ale opět byl vidět rozdíl na střelnici. Zatímco Švédka minula jen jednou při druhé střelbě, Češka hned dvakrát a propadla se tak až na 23. příčku. To Jislová opět mířila přesně a ztrácela tak poté pouze tři vteřiny na bodovaná umístění. A Lucie Charvátová musela zase na trená kola, tentokrát na dvě.

Když závod překlenul svoji polovinu, v čele byla nadále vidět Švédka Hanna Öbergová, která si tak chtěla určitě připsat v Kontiolahti své další vítězství poté,co ve čtvrtek dokázal vyhrát sprint. Jenomže v tu chvíli už se k ní blížila Norka Röiselandová. To Francouzka Chavelierová Bouchetová kvůli svým nepřesnostem spadla na šestou příčku.

Ve hře ale byla i další Seveřanka a taky Norka Tiril Eckhoffová, která předváděla na trati velice rychlý běh a navíc k tomu ještě přidala přesnou střelbu. I proto po té třetí odjížděla ze střelnice spolu s Öbergovou a Röiselandovou. V přesnosti na střelnici pokračovala nadále i Jislová, která tak poskočila na devětadvacátou pozici, Davidové se naopak opět chyby nevyhnuly.

Norsko-švédské vedoucí trio bojovalo po spolu i na poslední střelecké položce v závodě a nejlépe nakonec vše vyšlo Eckhoffové. Právě té se tehdy podařilo vybílit všechny terče a jela si pro triumf. Öbergová s Röiselandovou tak tedy bojovaly o stříbrnou pozici, ze souboje vyšla nakonec vítězně Norka.

Na poslední střelecké položce se tentokrát střelecky z Češek nedařilo ani Jislové, která minula při svých dvou posledních pokusech, Davidová společně s Charvátovou si připsaly ješště jedno trestné kolo.

Světový pohár biatlonistek v Kontiolahti - stíhací závod žen na 10 km (6.12.2020):

1. Eckhoffová (Norsko) 31:05,9 (0)

2. Röiselandová (Norsko) +21,5 (2)

3. H. Öbergová (Švédsko) +35,4 (3)

4. Alimbekovová (Bělorusko) +55,0

5. Skottheimová (Švédsko) +58,3 (0)

6. Tandrevoldová (Norsko) +1:03,8

7. Preussová (Německo) +1:08,6

8. E. Öbergová (Švédsko) +1:19,3

---------

22. Davidová (ČR) +2:22,9 (6)

38. Jislová (ČR) +3:32,5 (2)

51. Charvátová (ČR) +5:44,3 (10)