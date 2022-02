Biatlonista Karlík dýchal na záda nejlepším. Naděje zhasly až při poslední střelbě

Především proto, že se český reprezentantům nedařila v tomto závodě střelba, nemohli počítat s nějakým nadějným umístěním alespoň do třicítky. Takový Jakub Štvrtecký hned na první střelecké položce zaznamenal tři minely a už tehdy bylo jasné, že žádný velký výsledek z toho pro něj nebude. Podobně se nedařilo ani Michalu Krčmářovi, který pro změnu tři chyby natropil na třetí střelecké položce.

To Mikuláš Karlík jel téměř celý závod naprosto bezchybný závod, až se tomu nechtělo vzhledem k jeho dosavadním výkonům ve Světovém poháru věřit. Před závěrečnou střelbou vestoje dokonce díky třem čistým předchozím položkám figuroval na výtečné sedmé pozici a dá se říct, že pokukoval po nečekaném medailovém umístění. Jenže právě poslední střelba se mu vůbec nevydařila. Jakoby se začal bát, že by snad z toho mohl být zrovna na olympiádě dobrý výsledek, a hned třikrát zastřílel mimo.

Dodejme, že zatímco se Karlík za celý závod netrefil třikrát a skončil tak jednatřicátý coby nejlepší Čech, jeho kolega Štvrtecký se netrefil do terče celkem pětkrát a skončil nakonec pětašedesátý a Krčmář se stejným počtem chybných střel skončil devětapadesátý. Žemličkovi, který měl dvě chyby na střelnici, se pro změnu nedařilo běžecky a skončil dvaašedesátý.

"Chyby pramenily z přemíry snahy. Nebylo to v tom, že bych si nevěřil nebo váhal, naopak. Na vytrvalostní závod jsem se těšil, ale dnes ani běžecká stránka nebyla dobrá. Musíme to zanalyzovat. Nekončíme tu a takhle to nebudu chtít nechat," nechal se slyšet po závodě v rozhovoru pro ČT sport Michal Krčmář.

Dlouho byl v boji o medaili Rus Cvetkov, ovšem ten si naději na ni nakonec odstřelil poslední ranou, stejně tak jako Nor Tarjei Boe. A tak se před tyto závodníky tehdy dostali jiný Nor Johannes Boe, jenž v tomto závodě obhajoval zlato z Pchjongčchangu 2018 a Francouz Fillon Maillet, jenž pro změnu aktuálně vede pořadí v tomto ročníku Světového poháru. A to i přesto, že do té doby za celý závody chybovali dvakrát. Protože Francouz následně běžel daleko rychleji než Nor, byl tak tedy o 31 vteřin dříve v cíli než Seveřan.

Na stupně vítězů je pak oba ještě doplnil nečekaně díky svému výkonu Bělorus Anton Smolski, který patřil k bezchybným střelcům v závodě. Mohl dokonce pomýšlet na senzační zlato, když po poslední střelbě měl dvouvteřinový náskok na Mailleta, ale nakonec ho neudržel. I tak byl ale naprosto spokojen s olymipjským stříbrem.

Biatlon - ZOH v Pekingu:

Muži - vytrvalostní závod (20 km) - (8.2.2022):

1. Fillon Maillet (Fr.) 48:47,4 (2 tr. minuty), 2. Smolski (Běl.) -14,8 (0), 3. J. T. Bö (Nor.) -31,1 (2), 4. Cvetkov (Rus.) -34,9 (1), 5. Gow (Kan.) -1:05,6 (1), 6. Doll -1:07,1 (2), 7. Rees (oba Něm.) -1:21,6 (1), 8. T. Bö (Nor.) -1:29,6 (1), 9. Claude (Fr.) -1:38,1 (2), 10. Loginov (Rus.) -1:40,2 (3), ... 31. Karlík -4:08,9 (3), 59. Krčmář -6:40,5 (5), 62. Žemlička -6:56,9 (2), 65. Štvrtecký -7:05,3 (5)