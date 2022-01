Biatlonista Václavík ve čtvrtek do Pekingu neodletí. Kvůli pozitivnímu testu na covid

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Nepříjemnost nyní krátce před Zimními olympijskými hrami v Pekingu musí řešit český biatlonový tým. Ve čtvrtek totiž do dějiště Her neodletí kompletní, neboť bude postrádat jednoho z biatlonistů Adama Václavíka. Ten byl po návratu z podniku Světového poháru v italské Anterselvě pozitivně testován na koronavirus. A to navzdory tomu, že ještě v sobotu měl Václavík test negativní a mohl tak tedy odcestovat z Anterselvy domů do Česka.