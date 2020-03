Biatlonová sezóna skončí sobotní stíhačkou. Ve sprintu skončila Davidová pátá

Byl to závod, na který asi nebudou mít biatlobistky nejhezčí vzpomínky. Nejen kvůli tomu, že opět musely závodit před prázdnými tribunami, ale především pak kvůli velmi chladnému počasí a hustému sněžení. Po závodě ale byl vidět v této nehostinné krajině i úsměv a to na tváři české reprezentantky Markéry Davidové. „Se střelbou jsem spokojená za těchto podmínek moc, jednička je cenná. Běžecky se mi zdálo, že sněžení mě zpomaluje a na těch rovinkách strašně fičelo ze všech stran. Klátila jsem se tam a myslela, že mě vítr povalí," říkala po závodě pro Českou televizi Davidová. Ta, přestože zaznamenala na trati až 12 nejlepší běžecký čas, nakonec tedy skončila pátá.

„Umístění je pro mě perfektní. Sprinty se mi docela daří, přitom bych neřekla, že jsou mojí oblíbenou disciplínu. Pokud to měla být tečka za zimou, tak fajn. Jestli pojedeme v sobotu stíhačku, tak to zkusím ještě jednou urvat do Top 10," nechala se slyšet ještě před rozhodnutím IBU o budoucnosti této biatlonové sezóny Davidová.

Běžecky na tom nebyla vůbec špatně její reprezentační kolegyně Lucie Charvátová. Ta totiž na střelnici zaznamenala celkem tři minely. Nakonec ale skončila třiaadvacátá a bodově tak rozhodně nevyšla na prázdno. „Jelo se mi výborně, ale na stojce mě vyloženě zničil vítr," řekla Charvátová. To Jessica Jislová na body nedosáhla pouze o jednu vteřinu.

Kromě těchto tří výše zmíněných českých reprezentantek se pak do sobotního stíhacího závodu kvalifikovala i Eva Kristejn Puskarčíková. Sobotního závodu se naopak nezúčastní Američanky, ani Slovenky kvůli nařízení svých vlád kvůli koronaviru. „Je to docela mazec, jak se i tady mezi námi koronavirus stal tématem číslo jedna. Není jednoduché v takové atmosféře závodit, všichni sledují zprávy, co se děje v jejich zemi, ale při závodě jsem se to pokusila zasunout někam daleko do hlavy," prozradila Davidová.

Co se týče vedoucí ženy Světového poháru Italky Dorothey Wiererové, tak té se v závodě příliš nevydařil a do cíle dojela na 19. místě. V celkovém hodnocení se tak tímto ztenčil její náskok před Norkou Tiril Eckhoffovou a právě mezi těmito biatlonistkami v sobotní stíhačce půjde o velký křišťálový glóbus.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko) - (13.3.2020):

Ženy - sprint (7,5 km):

1. Herrmannová 20:00,5 (1)

2. Preussová (obě Něm.) -20,1 (1)

3. Eckhoffová (Nor.) -32,3 (2)

4. Vittozziová (It.) -37,1 (1)

5. Davidová (ČR) -42,5 (1)

6. Hojniszová-Staregová (Pol.) -47,3 (0,)

7. Kuklinová (Rus.) -47,9 (0)

8. Chevalierová (Fr.) -51,5 (1)

9. Tandrevoldová (Nor.) -52,6 (1)

10. S. Gasparinová (Švýc.) -55,2 (2)

...

23. Charvátová -1:24,7 (3)

41. Jislová -1:51,3 (2)

58. Kristejn Puskarčíková (všechny ČR) -2:24,3 (3)

Průběžné pořadí SP (po 20 z 21 závodů):

1. Wiererová (It.) 781 b.

2. Eckhoffová 755

3. Herrmannová 720

4. H. Öbergová (Švéd.) 718

5. Röiselandová (Nor.) 597

6. Preussová 541

...

14. Davidová 444

29. Charvátová 233

34. Kristejn Puskarčíková 208

67. Jislová 40

Konečné pořadí ve sprintu (po 8 závodech):

1. Herrmannová 314

2. Wiererová 305

3. Eckhoffová 283

4. Röiselandová 248

5. H. Öbergová 245

6. Preussová 215

...

8. Davidová 212

13. Charvátová 163

39. Kristejn Puskarčíková 72

58. Jislová 30