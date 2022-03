Brusle na hřebík ještě nevěší. Rychlobruslařka Sáblíková pokračuje dál v kariéře

O tom, že bude skutečně pokračovat i příští sezónu se rozhodla až ve středu večer, už po posledních závodech této sezóny v nizozemském Heerenveenu ale tahle myšlenka v hlavě závodnice zrála. "Definitivní ano se zrodilo vlastně až ve středu večer. Ale už po závodech v Heerenveenu jsem vlastně byla připravená pokračovat. Jsem moc ráda, že jsem finále Světového poháru v Nizozemsku jela, protože to byla vlastně party na ledě a dodala mi neuvěřitelné množství energie. Jestli jsem do té doby byla nerozhodná, tak právě v Heerenveenu jsem se ujistila, že by byla škoda končit, protože můj čas ještě nenadešel," uvedla v rozhovoru pro server Sport.cz.

"Sezona byla hlavně ze začátku hodně náročná. Říkala jsem ale, že se chci rozhodnout sama. Nicméně ono to moc nejde, když okolí to vidí jinak než vy. Názory, které se ke mně dostávaly ze všech stran, byly jednoznačné a musím říct, že mě hodně ovlivnily. Asi budu spíše děkovat těm, kteří za mnou stáli a říkali, že to ještě balit nemám," pokračovala dále v dalším čtvretečním prohlášení pro média čtyřiatřicetiletá Sáblíková.

Zajímavostí rozhodně je, že do poslední chvíle nevěděl o pokračování v kariéře Sáblíkové ani její trenér Petr Novák. "Ani on ale nevěděl, jak jsem se rozhodla. Ve středu večer to ze mě tahal, ale nic jsem mu neřekla. Provází mě celou kariéru, nemám důvod nic měnit. Funguje nám to a tak by to mělo pokračovat i dál," uvedla k jeho osobě.

Sáblíková by ráda vydržela do další zimní olympiády, která se bude tentokráte v roce 2026 konat v Miláně a Cortině d´Ampezzo. "Když jsem se rozhodla pokračovat, tak bych samozřejmě byla ráda, aby to bylo až do olympiády. Čtyři roky jsou ale dlouhá doba, mně je čtyřiatřicet... Budu to brát postupně, kousek po kousku a nebudu plánovat dopředu," nechala se k tomu slyšet česká rychlobruslařka.

Sportovkyně, kterou máme spojenou především s tímto zimním sportem, ovšembije srdce i pro jedenz letních sportů a to cyklistiku. V minulosti se spekulovalo mnohokrát o tom, zda se pod pěti kruhy Sáblíková nepředstaví právě coby cyklistka. "Nad tím jsem neměla čas a ani sílu přemýšlet. Asi mě to čeká v následujících dnech. Jsem ale hrozně ráda, že jsem se rozhodla alespoň pro bruslení," řekla k tomu.

Nyní čekají rychlobruslařskou hvězdu především volné dny. Prozradila, že do zahraničí na dovbolenou rozhodně neplánuje. "Budu si užívat to, že nic nemusím. Ale tím, že jsem se rozhodla pokračovat, budu řešit technické věci jako boty a brusle, protože firma, na jejíchž nožích jezdím, skončila. Cestování jsem měla v posledních týdnech a měsících dost, takže si budu užívat, že můžu být doma," zakončila Sáblíková.