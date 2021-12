Česká mužská štafeta se nakonec vešla do TOP 10. V Hochfilzenu kralovali Norové

Celkem nečekaně se trenéři rozhodli postavit na úvod v české štafetě postavit Adama Václavíka. Ten sice celý závod dobře rozběhl a i následující první střelbu vleže zvládl odstřílet čistě, díky čemuž dokonce figuroval v polovině svého úseku na druhém místě. Pak ale přišla na řadu střelba vestoje a ta se vůbec z českého pohledu nevydařila. Na koberci se tehdy rozklepal tak, že ani při rezervních nábojch nedokázal terče vybílit a musel tak následně na jedno trestné kolo. „Přišel tam na mě dost silný třes, všechny rány bohužel byly těsně mimo," nechal se slyšet český reprezentant po konci svého úseku v rozhovoru pro ČT sport.

Václavík se nakonec vracel po trestném kolu ze stadionu tehdy, když na vedouc Němce ztrácel až minutu a česká štafeta byla až dvacátá. Nakonec se mu ale těsně před předávkou podařilo vyhoupnout se alespoň o čtyři místa výše. "Konec hodně bolel. Mrzí mě, že jsem to klukům nepřivezl víc v kontaktu," pokračoval v rozhovoru Václavík.

Po něm měl druhý úsek na starosti Jakub Štvrtecký. Ten měl dost pomalý čas při své prvníí střelbě vleže, ovšem nutno podotknout, že k vybílení všech terčů nepotřeboval ani jedno dobíjení. Vepředu startovního pole se mezitím dokázali dotáhnout k Němcům i Švédové a Norové. Právě tento trojlístek měl tehdy dvacetivteřinovou ztrátou před dotírající Francií.

Štvrtecký pak musel jednou dobíjet při střelbě vestoje a i díky tomu tak posunul českou štafetu na 11. pozici. „Se střelbou jsem spokojený, z lyží byl taky docela slušný pocit. Takhle bych si biatlon ve svém podání představoval," uvedl po závodě Štvrtecký, který se mohl pyšnit pátým nejlepším běžeckým časem na svém úseku.

Tehdy se měnilo pořadí i na čele, když na první místo zásluhou Tarjeie Boe dostali Norové. Starší bratr pak předával svému mladšímu Johannesi Thingnesovi, jenž se následně postaral až o padesátivteřinový náskok před osttatními. Švédové ztratili kvůli dobíjení Stefanssona, na druhém místě se tehdy ukázali Francouzi zásluhou Jacquelina.

Na třetí úsek z českého pohledu vyrazil Mikuláš Karlík, kterému se ovšem střelecky vůbec nedařilo podle představ, neboť celkově vypotřeboval hned pět rezervních nábojů. Kromě toho rozhodně nepatřil mezi nejrychlejší závodníky a tak nebylo divu, že se Češi propadli až na 14. místo. Před finišmanem Michalem Krčmářem tak byl jasný úkol, který začal i hned plnit. Ještě před svou první střelbou si polepšil o dvě místa a poté, co zvládl stojku za 23 vteřin, se Češi pohybovali na 11. místě. Na před nimi jedoucí Italy ztrtáceli pouhých osm vteřin.

Střelba vestoje byla v podání Krčmáře taktéž rychlá, i když tam musel hned třikrát dobíjet. Ze střelnice tehdy odjížděl nakonec devátý a kdyby byl ještě o něco rychlejší, mohlo z toho být i osmé místo. „Kdybych dal poslední střelbu lépe než na osm ran, mohlo z toho být pěkné sedmé místo v cíli," myslel si dokonce Krčmář.

Nor Christiansen mezitím dobíjel a hrozilo tak, že by mohliNorové skončit druzí, ale nepřipustili to. Stupně vítězů tak tedy měly stejné obsazení jako ve štafetovém závodu před týdnem. První Norové, druzí Francouzi a třetí skončili Rusové.

Světový pohár biatlonistů - štafeta mužů na 4x7,5 km v Hochfilzenu (12.12.2021):

1. Norsko (Lägreid, T. Boe, J. Boe, Christiansen) 1:14:34,8 (0+5)

2. Francie (Claude, Desthieux, Jacquelin, Fillon Maillet) +21,2 (0+8)

3. Rusko (Tomšin, Serochvostov, Loginov, Latypov) +47,3 (1+9)

4. Německo (Lesser, Kühn, Rees, Nawrath) + 1:00,4 (0+10)

5. Švédsko (Femling, Ponsiluoma, Stefansson, Samuelsson) +1:30,2 (0+7)

6. Bělorusko (Labastov, Lazovskij, Varabej, Smolskij) +2:09,5 (1+5)

7. Ukrajina (Pryma, Pidručnyj, Cymbal, Dudčenko) +2:32,5 (0+8)

8. Slovinsko (Dovžan, Fak, Bauer, Tršan) +2:37,6 (1+8)

9. Česko (Václavík, Štvrtecký, Karlík, Krčmář) +2:37,7 (1+12)