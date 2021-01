Česká radost díky Evě Samkové! Česká snowboardcrossařka si dojela pro vítězství ve SP

Až vteřinovou ztrátu měla Eva Samková poté, co odstartoval finálový závod v italské Chiese. Jen těsně před cílovou rovinkou se české reprezentantce podařilo v pravotočivé zatáčce podjet své soupeřky a mohla se tak pak radovat ze svého těsného vítězství nad Američankou Faye Guliniovou a Julií Pereiraovou de Sousaovou z Francie.

"Je to nádherný pocit. "O tom je náš sport, to je na něm nejhezčí. Jste čtvrtá po startu a první v cíli," zářila štěstím Samková v cílovém prostoru během televizního rozhovoru.

Držitelka zlaté olympijské medaile ze Soči 2014 se tak tedy mohla z vítězství ve Světovém poháru zaradovat poprvé od prosince 2019, kdy se jí podobně zadařilo v rakouském Montafonu.

A jakým že způsobem se Eva Samková do finále probojovala? V osmifinále dojela rodačka z Vrchlabí na druhé pozici, ve čtvrtfinále pak dojela do cíle jako první, stejně tak jako v následném semifinále. A to i přesto, že v semifinále se ocitala ještě na druhém mezičase na průběžné třetí pozici.

Tímto svým triumfem tak tedy Samková navázala na své třetí místo ze sobotního závodu v italském Chiese. V něm naopak z kraje závodu vedla, ale nakonec tedy skončila třetí. "Poučila jsem se z něj," řekla po nedělním vítězství. Díky němu tak v celkové klasifikaci Světového poháru drží první místo se 160 body společně s Guliniovou.

Dodejme, že aktuální ročník Světového poháru ve snowboardcrossuu je netradičně zkrácený, což znamená, že Samkovou a spol. nyní čekají jen dva závody Světového poháru v gruzínském Bakuriani a poté ve švýcarském Veyssonaz (oboje v březnu).

Ještě před tím se od 11. do 13. února uskuteční ve švédském Idre Fjäll světový šampionát.

Výsledky SP ve snowboardcrossu v Chiese (24.1.2021):

Ženy:

1. Samková (ČR)

2. Guliniová (USA)

3. Pereiraová de Sousaová (Fr.)

4. Moioliová (It.)

...

v rozjížďkách 33. Hopjáková (ČR)

Průběžné pořadí SP (po 2 závodech):

1. Samková 160

2. Guliniová 160

3. Moioliová 150