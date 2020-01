České skokany už netrénuje David Jiroutek. Koudelkovi vyhrkly slzy do očí

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Vedení skokanského úseku lyžařského svazu odvolalo z pozice kouče českých skokanů na lyžích Davida Jiroutka a to na základě posledních ne příliš vydařených výkonů českých reprezentantů. V pondělí o tom informovalo veřejnost na svém facebookovém účtu s tím, že ho nahradí dosavadní asistent Antonín Hájek. Nejlepší skokan v současnosti Roman Koudelka ale tuto změnu vnímá jako zradu. "Musím říct, že mi vyhrkly slzy do očí. Nevím, kdo tohle vymyslel, beru to jako zradu. Pochopil bych to, kdyby se to stalo před Turné, kdy jsme nebodovali, ale tým šel nahoru. Viktor Polášek taky dvakrát bodoval a i celkově se atmosféra zlepšila. Přijde mi to, jako by nám vrazili kudlu do zad," řekl český závodník.