Český biatlon povede i nadále Hamza. Koučem mužské reprezentace pak bude Málek

Po svém znovuzvolení e amza nechal slyšet následujícím způsobem: "Mám spoustu chyb, jako jiní, ale udělám maximum pro to, aby biatlon zůstal úspěšným odvětvím."

Prozradil také, že nebyol jednoduché rozhodování o tom, zda i nadále bude chtít stanout v čele českého biatlonu. "Už proto, že mi byla nabídnuta možnost ucházet se o nejvyšší post v Mezinárodní biatlonové unii. Znamenalo by to však pro mě opustit veškeré struktury v našem domácím hnutí. A to jsem nemohl akceptovat," řekl Hamza, jenž je zároveň od roku 2018 viceprezidentem Mezinárodní biatlonové unie IBU.

Byl si také vědom toho, že ho čeká i organizace biatlonového světového šampionátu, který se bude v roce 2024 konat v Novém Městě na Moravě. "Máme před sebou mistrovství světa, jehož úspěšné uspořádání je naší prioritou. Nemohu odejít od rozdělané práce," řekl konkrétně a pokračoval: "Naší snahou je pořádat na českém území vrcholné biatlonové akce, které jsou pro nás i významným zdrojem příjmů."

V tomto ohledu je třeba připomenout, že na českém území pro české biatlonové fanoušky čeká řada mezinárodních akcí v následujících letech. V letech 2023, 2025 a 2026 se totiž v Česku uskuteční závody Světového poháru.

Dodejme, že na valné hromadě pak byli vedle Hamzy do svých funkcí místopřesedů svazu znovuzvoleni také Libor Vlček a Vlastimil Jakeš.

Málek má za úkol v mužském A-týmu navbázat na práci s juniory

Dále se taktéž na valné hromadě rozhodlo o složení realizačních týmů reprezentačních A-týmů pro příští sezónu. Výraznými změnami pprojde mužský A-tým, který povede Michael Málek, jenž se tak do této funkce vrací po čtyřech letech. Působil už v ní konkrétně v letech 2016 až 2018.

Pak si odskočil k práci u juniorů a právě na tu by měl nyní navázat a postupně je začleňovat do A-týmu. "Český biatlon prochází generační obměnou, během pěti let nám skončilo šest medailistů z mistrovství světa či olympijských her. Úspěchy našich juniorů a dorostenců ukazují, že máme dobře nakročeno. Všechno směřuje k mistrovství světa v Novém Městě na Moravě v roce 2024 a k olympiádě v roce 2026, kde bychom chtěli potěšit české fanoušky. Zároveň ale nezavíráme oči před některými nedostatky, které nás aktuálně trápí. A také chceme dát týmu nový impulz," nechal se k této změně slyšet Hamza.

Nejen u mužů, ale i u žen pak bude mít nově na starosti střelbu olympijský vítěz ve střelbě z malorážky v leže Matthew Emmons. Ten bude přítomen i u B-týmu. "Michal zná nastupující generaci kluků asi nejlépe ze všech, dlouho s nimi pracoval jako trenér juniorů. U Matta zase věřím, že přinese do týmu novou energii a pozvedne střeleckou výkonnost," dodal dále Hamza.

Žádné změny v realizačním týmu se pak nestaly u ženského A-týmu, který má nadále táhnout Markéta Davidová. I nadále je bude koučovat Nor Egil Gjelland spolu s Jiřím Holubcem. "Jsem přesvědčený, že můžeme společně dosáhnout na velké věci, když budeme pokračovat v tvrdé práci. Sám se snažím neustále hledat nové možnosti, jak se můžeme posunout. Pokud uděláme kroky správným směrem, tak může být český biatlon se sportovci, které má k dispozici, velmi silný," uvedl Gjelland.

Co se týče českého biatlonového B-týmu, tak ten bude čtyřčlenný, zatímco A-týmy mužů a žen budou pětičlenné. Trenérem B-týmu pak bude Aleš Ligaun. V dalších týdnech pak bude jasněji o nových zahraničních servismanech.

"Týmy jsme sestavili tak, abychom pracovali s co nejhomogennější skupinami. Bylo vidět, že jsou mezi sportovci v běhu velké rozdíly a je s nimi třeba pracovat malinko jinak. Sportovci z B-týmu se na některých soustředěních provážou s áčkem, aby měli kontakt s těmi nejlepšími. Ale jinak pojedou podle vlastního plánu, který vychází z jejich výkonnosti," řekl ke struktuře realizačních týmů sportovní ředitel Ondřej Rybář.