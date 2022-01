Covid zabránil českému dvojbobu závodit. Ohrožuje to jeho účast na olympiádě

Koronavirová nákaza tak s největší pravděpodbností neumožní české posádce zúčastnit se taktéž v Lotyšsku nedělního závodu. "Covid se v týmu objevil, takže měl jet Honza Šindelář. Ten čekal na aktuální PCR test ze včerejška, test byl nějakých 50 na 50, takže s ohledem na opatrnost a šíření covidu nebyla posádka vpuštěna do závodního prostoru. Kluci to s největší pravděpodobností všechno pobalí a přesunou se do Čech, kde si udělají znova PCR testy," řekl k tomu Martin Bohman, předseda Českého svazu bobistů a skeletonistů.

V novoročních závodech v Lotyšsku tak Češi nenaváží na předvánoční výkon z Altenbergu, kde Dvořák se Šindelářem skončili dvanáctí. Právě to byl prpo ně nejlepší výsledek v rámci letošního Světového poháru. Co se pak týče průběžného pořadí dvojbobů, tak právě český pilot se v něm nachází na patnáctém místě. Aktuální neúčast v těchto dvou lotyšských závodech může ohrozit účast českého dvojbobu na nadcházející zimní olympiádě v Pekingu.

"Musíme vymyslet nějakou variantu B jak pro následující Světový pohár ve Winterbergu, tak pro poslední 'Svěťák' ve Svatém Mořici, protože Dominik Dvořák má ve dvojkách zatím jen čtyři závody z osmi, což by mu možná pro kvalifikaci na olympiádu stačilo jenom těžko," přibllížil Bohman následující program Světového poháru, jež pokračuje dalšími dvěma podniky o dalších dvou víkendech.