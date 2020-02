Další medaile pro Sáblíkovou! I přes vylepšení světového rekordu tentokrát bere stříbro

Aktualizováno 22:13 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Poté. co po závodě na tříkilometrové trati brala na letošním rychlobruslařském mistrovství světa v Salt Lake City získala zlatou medaili, to pro Martinu Sáblíkovou zacinkalo i v sobotu. To se závodlo na poětikilometrové trati a i když se české reprezentantce povedlo překonat svůj světový rekord časem 6:41,182, nakonec se radovala ze stříbra. Nečekaně ji totiž ještě dokázala předjet Ruska Voroninová a právě u ní tak mohla vytrysknout zlatá radost.