Davidová díky výtečnému běhu uzavřela ve sprintu první desítku. Vyhrála Eckhoffová

Tiril Eckhoffová skončila první i přesto, že během závodu jednou minula a musela tak absolvovat na jedno trestné kolo. Nakonec se tedy mohla radovat z prvního místa s desetivteřinovým náskokem před druhou Italkou Dorotheou Wiererovou. Potřetí za sebou se pak mohla radovat ze třetího místa Rakušanka Lisa Hauserová, jezdící v posledních dnech ve skvělé formě. Nicméně, i po tomto závodě se nachází na čele cekového pořadí Norka Marte Olsbuová Röiselandová, která ve sprintu skončila osmá.

Davidová měla v tomto sprintu takové startovní číslo, že do závodu odstartovala jako poslední z elitních závodnic. Jednou minula jak vleže, tak i vestoje a proto tak do závěrečného kola vyjela až jako třináctá. Protože ale pak předvedla čtvrtý nejlepší běžecký čas v závodě, dokázala se díky tomu posunout na desátou pozici.

"Do desítky je všechno úspěch," řekla ke svému výkonu po závodě Davidová. Celkově devátá ve Světovém poháru se pak ještě vrátila k chybě, kterou natropila při střelbě vestoje. "Nebyl ani v platu, protože jsem se ještě připravovala, přemáčkla jsem a rána vyšla," přiblížila Davidová.

I další Češka Lucie Charvátová jela za závod taktéž dvě trestná kola a nakonec obsadila 29. příčku. Další česká reprezentantka Eva Puskarčíková se pak bodované čtyřicítky nevešla, skončila ž pětačtyřicátá. Jessica Jislová jen o čtyři místa za ní. Tereza Vinklárková pak až devadesátá.

SP v biatlonu v Oberhofu (Německo):



Ženy - sprint (7,5 km) - (14.1.2021):



1. Eckhoffová (Nor.) 22:33,8 (1 trest. okruh)

2. Wiererová (It.) -9,3 (0)

3. Hauserová (Rak.) -12,6 (0)

4. Braisazová-Bouchetová -19,4 (0)

5. Chevalierová-Bouchetová (obě Fr.) -23,5 (1)

6. Preussová (Něm.) -33,5 (1)

7. H. Öbergová (Švéd.) -38,2 (1)

8. Röiselandová (Nor.) -40,4 (2)

9. Schwaigerová (Rak.) -41,0 (0)

10. Davidová -41,8 (2)



...

29. Charvátová -1:28,6 (2)

45. Puskarčíková -1:53,2 (0)

49. Jislová -1:56,8 (2)

90. Vinklárková (všechny ČR) -4:08,8 (4)



Průběžné pořadí SP (po 12 z 26 závodů):



1. Röiselandová 543 b.

2. Eckhoffová 526

3. H. Öbergová 502

4. E. Öbergová (Švéd.) 409

5. Wiererová 404

6. Preussová 385



...

9. Davidová 333

54. Puskarčíková 40

56. Charvátová 37

64. Jislová 20