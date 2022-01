Davidová krátce před OH získala malý křišťálový glóbus. Za vytrvalostní závody

Protože během závodu Davidová celkem třikrát minula terč, znamenalo to pro ni jediné. Že na stupně vítězů nedsáhne. Přesto se ale květinového ceremoniálu zúčastnila. Do cíle dorazila totiž šestá a protože v konečném pořadí nechala za sebou především Alimbekovovou, Hauserovou a Nigmatullinovou, mohla se radovat ze zisku malého křišťálového glóbu.

Všech pět závodnic, které skončily v pátečním vytrvalostním závodě před českou biatlonistkou pak byly v celkovém průběžném pořadí vytrvalostních závodů bodově výrazně za ní a tudíž ji tak zisk malého křišťálového glóbu rozhodně neminul. Její střelba v tomto závodě vypadala následovně: první střelbou vleže vybílila všechny terče, první stojku zvládla stejně bravurně. Na třetí položce už jednou minula, ale stále se mohlo myslet i na medaili. Vše ale rozhodla záverečná stojka, kde začala dvěma minelami a musela se tak srovnat do ideální polohy. I tak ale byla ráda za zisk malého křišťálového glóbu.

„Je to boží, že mám malý křišťálový glóbus. Fakt jsem ani nevěděla, že se individuál z olympiády už do poháru nepočítá, takže jsem v hlavě tolik neměla, o co jedu," uvedla Davidová v rozhovoru pro ČT sport a pokračovala: „Nechtěla jsem ve zdejší nadmořské výšce něco přepálit, takže mě těšilo, co jsem na trati předvedla. Možná jsem mohla být o pár sekund rychlejší, nebo dát o minutu na střelnici lepší, ale musím to brát tak, jak to je. Šesté místo je pěkné a z trofeje mám radost, i když mi ji dají až v březnu na Holmenkollenu."

Páteční závod v Anterselvě ovládla Francouzka Braisazová-Bouchetová a nebyla to jediná reprezentantka země galského kohota, která vystoupala na medailový stupínek. V nejlepší trojce ho ještě doplnila Simonová. Třetí pak skončila Švédka Brorssonová, pro kterou to byly první stupně víězů v kariéře. Závodu se pak nezúčastnily jinak jindy favoritky Norka Röiselandová a Švédka Öbergová.

Co se týče českých závodnic, tak kromě Davidové se vytrvalostního závodu zúčastnily ještě Jessica Jislová, která se umístila nakonec na 25. místě, díky čemuž se tak představí v nedělní hromadném závodě. Neztratila se pak ani Tereza Voborníková, která zaznamenala svůj nejlepší výsledek v kariéře, když skončila do třicítky na 29. pozici. Mohla ale zajet daleko lépe, nebýt poslední nepřesné rány, kterou si odstřelila pozici těsně za elitní desítkou.

Jislobá podobně jako Davidová první dvě položky odstřílela bezchybně a i ona se blížila elitní desítce. Na následujících dvou střelbách si ale připsala vždy jednu trestnou minutu. „Rychlá jako vítr jsem na trati nebyla, ale úplně špatné to taky nebylo," nechala se slyšet po závodě.

Světový pohár biatlonistek - 15 km žen v Anterselvě (21.1.2021):

1. Braisazová-Bouchetová (Francie) 42:20,6 (1)

2. Simonová (Francie) +51,1 (2)

3. Brorssonová (Švédsko) +1:37,2 (2)

4. Eganová (USA) +1:55,9 (2)

5. Wiererová (Itálie) +1:58,8 (3)

6. Davidová (ČR) +2:34,8 (3)

7. Alimbekovová (Bělorusko) +2:36,2 (3)

8. Tandrevoldová (Norsko) +2:52,7 (3)



------

25. Jislová (ČR) +4:17,8 (2)

29. Voborníková (ČR) +4:34,9 (2)

57. Puskarčíková (ČR) +6:17,5 (4)

59. Charvátová (ČR) +6:27,8 (6)

Konečné pořadí SP v disciplíně 15 km:

1. Davidová (ČR) 98

2. Hauserová (Rakousko) 86

3. Alimbekovová (Bělorusko) 79

4. Brorssonová (Švédsko) 78

5. Nigmatullinová (Rusko) 71

6. Braisazová-Bouchetová (Francie) 63

----

43. Jislová (ČR) 16

50. Voborníková (ČR) 12

55. Charvátová (ČR) 8

Stav Světového poháru po 14 závodech:

1. Röiselandová (Norsko) 651

2. E. Öbergová (Švédsko) 563

3. Alimbekovová (Bělorusko) 535

4. Hauserová (Rakousko) 483

5. H. Öbergová (Švédsko) 482

6. Solaová (Bělorusko) 379

7. Braisazová-Bouchetová (Francie) 385

8. Davidová (ČR) 372

------

19. Jislová (ČR) 242

62. Puskarčíková (ČR) 30

68. Charvátová (ČR) 23

83. Voborníková (ČR) 12

84. Vinklárková (ČR) 12