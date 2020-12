Davidová sahala po medaili, nakonec v masáku skončila čtvrtá. Závod opanovaly Norky

Že v posledních dnech jsou běžky pro Markétu Davidovou dobrými kamarádkami, to bylo vidět hned po startu nedělního závodu s hromadným startem. Poté, co zvládla odstřílet první střeleckou položku vleže, mohla se spolu s dalšími devíti soupeřkami z celého startovního pole pyšnit čistou střelbou. To její reprezentační kolegyně Eva Puskarčíková musela hned v úvodu na dvě trestná kola a záhy se tak propadla v průběžném pořadí.

I následnou druhou střeleckou položku zastřílela česká biatlonová jednička mezi ženami Davidová čistě a mohla tak následovat vedoucí trojici Eckhoffová, Wiererová a E. Öbergová. Přestože krátce po druhé střelbě právě na tuto trojici závodnic Davidová ztrácela osm vteřin, zanedlouho tuto ztrátu smazala a díky svému rychlému běhu se opět řadila mezi nejrychlejší běžkyně na trati.

Davidová spolu s onou zmiňovanou trojící dorazila na třetí střeleckou položku společně a protože i tentokrát neudělala ani jednu chybu, dostala se tím rovnou do čela závodu. Ovšem klid neměla, protože prakticky hned se za ní přilepila Norka Röiselandová, navíc se k nim po absolvování jednoho trestného kola přibližovala další Norka Tiril Eckhoffová.

Záleželo tedy na tom, jak si střelecky povede Davidová v poslední střelbě vestoje. Bohužel právě tam jednou střílela mimo a tím pádem jí tak první tři medailové pozice unikly. Protože čistě poslední položku odstřílely naopak obě Nory a také Italka Wierová, byly to právě tyto závodnice, které si dojely pro medaile. „Snažila jsem se udělat na střelnici maximum, hlídala jsem si na ležce i stojáku polohu a že jedna rána z dvaceti ulétne, to se prostě stane. Povedená střelba je pro mě obrovská vzpruha. Na lepší fakt nebylo, poslední dva kilometry jsem byl úplně hotová a už se jen modlila, ať dojedu do cíle a udržím za sebou Herrmannovou," okomentovala pak po závodě pro Českou televizi svůj výkon Davidová.

Světový pohár biatlonistek v Hochfilzenu - 12,5 km žen s hromadným startem (20.12.2020):

1. Röiselandová (Norsko) 34:05,5 (1)

2. Eckhoffová (Norsko) +14,0 (1)

3. Wiererová (Itálie) +26,9 (1)

4. Davidová (ČR) +33,0 (1)

5. Herrmannová (Německo) +36,6 (2)

6. E. Öbergová (Švédsko) +42,4 (2)

7. Simonová (Francie) +47,8 (3)

8. Hauserová (Rakousko) +49,2 (3)

...

29. Puskarčíková (ČR) +4:33,6 (5)

Průběžné pořadí SP (po 9 z 26 závodů):

1. Röiselandová 415

2. H. Öbergová (Švéd.) 378

3. Eckhoffová 346

4. E. Öbergová 334

5. Alimbekavová (Běl.) 326

6. Wiererová 304

...

11. Davidová 237

48. Puskarčíková 38

56. Charvátová 25

64. Jislová (obě ČR) 20