Davidová sahala v masáku na první českou medaili v sezóně. Nakonec skončila desátá

SP v biatlonu v Oberhofu (Německo) - (17.1.2021):

Závod žen s hromadným startem na 12,5 km:

1. Simonová (Fr.) 40:11,1 (3)

2. Preussová (Něm.) -3,9 (2)

3. H. Öbergová (Švéd.) -11,7 (3)

4. Tandrevoldová (Nor.) -13,0 (2)

5. Brorssonová (Švéd.) -14,9 (1)

6. Wiererová (It.) -28,8 (2)

7. Röiselandová -30,3 (4)

8. Eckhoffová (obě Nor.) -32,1 (4)

9. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -32,6 (4)

10. Davidová (ČR) -33,0 (3)

Průběžné pořadí SP (po 13 z 26 závodů):

1. Röiselandová 579

2. Eckhoffová 560

3. H. Öbergová 550

4. Wiererová 442

5. Preussová 439

6. E. Öbergová (Švéd.) 429

...

9. Davidová 364

55. Puskarčíková 40

57. Charvátová 37

65. Jislová (všechny ČR) 20