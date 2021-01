Davidová ve stíhačce sahala po bronzu, nakonec skončila dvanáctá. Závod ovládly Norky

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

V německém Oberhofu pokračuje v sobotu další podnik biatlonového Světového poháru 2020/21 a to stíhaacími závody. Jako první se v sobotu představily biatlonistky včetně dvou českých a to Markéty Davidové a Evy Puskarčíkové. Prvně jmenovaná Češka byla blízko zisku první medaile pro český biatlon v tomto ročníku, nakonec se jí ale bronz získat nepodařilo a to kvůli zpackané poslední střelbě, po které musela Davidová hned na tři trestná kola a nakonec tak skončila dvanáctá. I tento závod pak ovládlo Norsko a to tentokráte zásluhou dua Tiril Eckhoffová, Marte Röiselandová.