Davidová ve stíhačce zaznamenala nejlepší svůj výkon v Ruhpoldingu. Skončila dvanáctá

Po závodě byla Davidová pochopitelně ráda z 12. příčky, ale zároveň bya ráda i z toho, že to byl pro ni v této sezóně poslední závod v jejím neoblíbeném Ruhopoldingu. „Měla jsem skvělé lyže a držela jsem se ve své střelecké bublině, jen ta poslední dvacátá rána zamrzela. Opravdu to tady ale ráda nemám, takže se těším, jak změním prostředí a pojedeme do Anterselvy," nechala se slyšet konkrétně v rozhovoru pro ČT sport.

Davidová společně s Jislovou dorazily prakticky na stejno na první střeleckou položku, přestože Jislová do závodu vyrazila o šest míst před Davidovou. Obě české reprezentantky úvodní střelbu zvládly naštěstí bezchybně a tak tehdy ze stadionu vyrazily na 14., potažmo na 15. místě. V tu chvíli se na čele závodu o průběžné vedenbí "praly" Elvira Öbergová a Marte Röiselandová a právě na toto švédsko-norské duo ztrácely Češky minutu. To dalším dvěma českým závodnicím Charvátové a Puskarčíkové se střelecky úvod příliš nevydařil a obě musely hned na dvě trestná kola a na bodovaná umístění tak mohly rázem zapomenout.

Velice se dařilo Švédkám, což bylo především vidět po druhé střelbě, kdy za stále první Röiselandovou doplnila své krajanky Perssonovou a Elviru Öberhovou Hanna Öbergová. Vleže se při střelbě dařilo Češkám, Davidová se po čisté střelbě zařadila na výtečné 11. místo, taktéž bezchybná Jislová byla pomalejší, ale i tak se pohybovala na velice slušném patnáctém místě. Všechny terče tehdy vybílila i Charvátová, která se tak vyšvihla zpátky na devětatřicátou pozici, ze které vlastně startovala. Protože ale následnou stojku odstřílela zase bídně, body z toho stejně nebyly.

To vedoucí Norka Röiselandová nadále pokračovala ve svém suverénním výkonu a závěrečné dvě střelby (oboje vestoje) zvloádly bez ztráty kytičky a mířila tak za jasným vítězstvím. Směr cíl nabrala s téměř půlminutovým náskokem před sestrami Öbergovými, jež se zase v závodě mohly pyšnit nejrychejším během.

Co se týče Davidové, tak ta na třetí položce zaznamenala další čistou střelbu a nadále tak pokračovala její snaha dostat se do elitní desítky. Vše ale nakonec zhatila její úplně poslední rána v závodě a tak tedy skončila na dvanácté příčce. V první dvacítce pak byla ve výsledkové listině k vidění i další česká závodnice Jessica Jislová. „Těch 300 metrů navíc po třetí položce mě docela vzalo sílu, necítila jsem se vůbec dobře, ale nula na poslední střelnici mě ještě tak nějak nakopla a nakonec jsem svou pozici vylepšila, takže asi spokojenost. Taky se moc těším do Anterselvy," řekla ke svému výkonu Jislová pro ČT sport.

Světový pohár biatlonistek – stíhací závod žen na 10 km v Ruhpoldingu (16.1.2022):

1. Röiselandová (Norsko) 30:55,0 (0)

2. E. Öbergová (Švédsko) +20,8 (2)

3. H. Öbergová (Švédsko) +32,4 (1)

4. Bescondová (Francie) +47,9 (1)

5. Perssonová (Švédsko) +50,7 (2)

6. Alimbekovová (Bělorusko) +53,2 (3)

7. Wiererová (Itálie) +53,5 (3)

8. Simonová (Francie) +57,8 (1)

------

12. Davidová (ČR) +1:23,4 (1)

19. Jislová (ČR) +2:31,0 (2)

43. Charvátová (ČR) +3:58,4 (6)

53. Puskarčíková (ČR) +6:37,3 (5)

Stav Světového poháru po 13 závodech:

1. Röiselandová (Norsko) 651

2. E. Öbergová (Švédsko) 563

3. Alimbekovová (Bělorusko) 499

4. H. Öbergová (Švédsko) 482

5. Hauserová (Rakousko) 451

6. Solaová (Bělorusko) 407

7. Bescondová (Francie) 371

8. Chevalierová-Bouchetová (Francie) 359

9. Davidová (ČR) 334

-----

19. Jislová (ČR) 226

60. Puskarčíková (ČR) 30

64. Charvátová (ČR) 23

76. Vinklárková (ČR) 12