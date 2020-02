Druhá česká radost na biatlonovém MS! Bronz ve sprintu senzačně získala Charvátová

Od čtvrteční smíšené štafety se v italské Anterselvě změnilo počasí tak, že muselo být nutné namazat lyže pro páteční sprint naprosto jinak. Na rozdíl od čtvrtka pak byly jiné podmínky i na střelnici, neboť tam musely biatlonistky cvakáním mířidel reagovat na vítr s proměnlivými poryvy, který zde nyní panoval.

I proto nebylo divu, jak šťastná nakonec ze svého až nečekaného výkonu po dojetí do cíle byla třetí Lucie Charvátová. „Jsem šťastná, opravdu nadšená. Ani se mi nechce věřit, že mi to klaplo právě v tom nejdůležitějším startu sezony,“ řekla konkrétně pro Českou televizi závodnice z Vrchlabí a pokračovala: „Hlavou se mi absolutně nic nehonilo, opřela jsem se do závodu. Přesně takhle to má být. Řekla jsem si, že dneska by to mohlo jít. Trať byla jako sklenice, takže s technikou lyžování jsme všechny měly potíže. Honil se vítr, každá jsme měly jiné podmínky na střelbu, ale já si asi řekla, že dneska by to šlo."

Pro tuto českou reprezentantku se rozhodně jedná o životní výsledek a tudíž o její nejlepší dosavadní výkon v kariéře. „Zajela úžasný závod, bylo to jako z říše snů. Na střelnici hodně favoritek chybovalo a Lucka toho využila. Perfektní stojka, čistá a hodně rychlá, ji dala šanci zabojovat o medaili. Na posledních dvou kilometrech se vydala ze všeho a večer dostane krásnou odměnu na krk," okomentoval výkon Charvátové reprezentační sportovn ředitel Ondřej Rybář.

Na dalších českých reprezentantkách byla vidět únava, kterou nabraly po čtvrteční smíšené štafetě. Například Eva Kristejn Puskarčíková dojela do cíle až čtyřiadvacátá a to i proto, že hned svou první střelu v závodě netrefila a musela tak jedno trestné kolo. Chyby pak natropila i při střelbě vestoje. . „Bylo to na trati dost utrpení, připadala jsem si jako koza na ledě. Chtělo to odstřílet lépe, ale vinila bych z toho sebe a nikoli vítr," nechala se slyšet po závodě.

Nedařilo se ani Markétě Davidové, do které se před tímto závodem vkládaly největší naděje na zisk medaile. Vedle toho, že musela na trestné kolo celkem třikrát, se jí příliš nevedlo tentokrát ani běžecky. „Při stojáku jsem neměla klidnou polohu, protože mi tam dost foukalo z pravé strany. Jak jsem se s tím prala, přišly i chyby. Taky na lyžích to bylo divné. Tohle bylo spíš na brusle, fakt místy samý led."

Jessica Jislová se pak ani nekvalifikovala do stíhacího závodu, když se nevešla ani do šedesátky.

Mistrovství světa v Anterselvě (Itálie) - (14.2.2020):

Ženy - sprint (7,5 km):

1. Olsbuová Röiselandová (Nor.) 21:13,1 min. (1 tr. okruh)

2. Dunkleeová (USA) -6,8 (0)

3. Charvátová (ČR) -21,3 (1)

4. Pidhrušná (Ukr.) -25,6 (1)

5. Herrmannová (Něm.) -30,5 (3)

6. Vittozziová -37,6 (2)

7. Wiererová (obě It.) -39,0 (2)

8. Preussová (Něm.) -40,8 (2)

9. Fialková (SR) -44,2 (1)

10. A. Gasparinová (Švýc.) -44,4 (0)

...

24. Kristejn Puskarčíková -1:11,5 (2)

37. Davidová -1:32,1 (3)

70. Jislová (všechny ČR) -2:35,5 (4).

Průběžné pořadí SP (po 14 z 24 závodů):

1. Wiererová 545

2. Eckhoffová (Nor.) 524

3. H. Öbergová (Švéd.) 479

4. Herrmannová 459

5. Olsbuová Röiselandová 441

6. Braisazová (Fr.) 389

...

16. Davidová 264

23. Charvátová 209

32. Kristejn Puskarčíková 161

61. Jislová 40