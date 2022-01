Dvojitá smůla pro Samkovou. Kvůli nakažení se covidem nemůže do Rakouska na kontrolu

"Osud mi teď připravuje samé lahůdky. Chystám se změnit knihu. Je nejvyšší čas se začíst do legendy o Fénixovi," nechala se slyšet po oznámení, že se nakazila koronavirem. Připomněla tak tím bájného ptáka, jež je symbolem znovuzrození.

Pro připomenutí, příběh držitelky zlaté olympijské medaile ze Soči 2014 a té bronzové z Pchjongčchangu 2018 začal loni 11. prosince, kdy se po dojezdu do cíle v závodě smíšených dvojic v Montafonu zranila tak nešťastně, že si po pádu zlomila oba kotníky. Tehdy se tak navíc stalo poté, co v páru s Janem Kubičíkem v tomto závodě získala stříbro. Hned ten den se ještě podrobila operaci na klinice v rakouském Montafonu-Schrunsu, z ní si odnesla dva šrouby, po jednom v obou nohách. Teď měla do Rakouska odcestovat na kontrolu.

"Je lepší mít omikron teď, když mám klid na léčení, než těsně před olympiádou, což by byla konečná," ví Samková, jež v tom tak hledá taktéž pozitiva. Připomeňme, že začátek Her je na programu již 4. února, přičemž ženy mají snowboardcross na pořadu dne 8. února. Proto až bude mít Samková negativní test na koronavirus, odjede hned do Rakouska na zmiňovanou kontrolu, aby neztrácela čas.

Česká reprezentantka přiblížila, jakým způsobem se v těchto dnech zotavuje a dává dohromady. Je pod dohledem lékařů a fyzioterapeutů, ovšem nyní je v domácí karanténě. "Rehabilituju, posiluju a cvičím. Stále dělám maximum pro to, abych stihla olympiádu, ale stále jsem jen člověk z masa a kostí," řekla konkrétně Samková.

Přestože je tedy její účast na olympiádě zatím pouze s otazníky, jisté je, že v olympijské nominaci bude. "Rozhodnutí je na Evě a jejích lékařích, kteří řeknou, zda může, či nemůže jet. V nominaci Evu máme. Stejně tak budeme respektovat i její případné rozhodnutí neúčastnit se," uvedl k tomu Martin Doktor, šéf české olympijské mise.

Český olympijský výbor pak pro Pekingu ve snowboardcrossu vedle ní a další její kolegyně Venduly Hopjákové počítá i s Jiřím Kubičíkem. I on se o posledním víkednu zranil, konkrétně si poranil rameno, ovšem následné vyšetření v Praze neukázalo žádný závažnější problém. "Vypadá to na poškození měkkých tkání. Věřím, že spolu s ortopedy jej dáme natolik dohromady, že jeho výkon nebude omezen," sdělil trenér Marek Jelínek.