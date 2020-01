Fourcade po hromadném závodě v Oberhofu ve vedení SP, Krčmář skončil devátý

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Český biatlon se mohl po neděli radovat z nejlepšího umístění svého reprezentanta v německém Oberhofu, kde se tento víkend konal další závod biatlonového Světového poháru. Zasloužil se o to Michal Krčmář, který se v hromadném závodě dokázal dostat do elitní desítky a nakonec tedy skončil na devátém místě. A to i přesto, že během závodu musel hned na čtyři trestná kola. Pro samotného závodníka je to pak jeho maximum, kterého během této zimy dosáhl. Zatímco Michal Krčmář mohl být spokojen se svým během, jeho kolega Ondřej Moravec, další Čech, který se tohoto závodu zúčastnil, se zase mohl spoléhat na slušnou střelbu a i díky tomu tak do cíle dojel dvanáctý. Závod pak vyhrál Francouz Martin Fourcade, který tak tímto vítězstvím získal post vedoucího závodníka Světového poháru, na kterém byl doposud Nor Johannes Boe.