Francouzi v čele s Fourcadem ovládli vytrvalostní závod. Nejlepším Čechem byl Moravec

Aktualizováno 19:10 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Ve středu pokračoval ve švédském Östersundu úvodní díl Světového poháru v biatlonu 2019/2020 a to mužským dvacetikilometrovým vytrvalostním závodem. Důležitým momentem bylo, jak jednotlivé sevisní týmy namazali svým závodníkům lyže, neboť oproti víkendu se v Östersundu oteplilo a tudíž tak přišla na řadu obleva. Nakonec to podle všeho byli Francouzi, kteří měli namázano více než dobře, neboť všech pět závodících Francouzů se vešlo do první desítky, přičemž na prvních třech místech byli tři a to v pořadí Fourcade, Desthieux a Fillon-Maillet. Z české taktéž pětičlenné sestavy dopadl nejlépe Ondřej Moravec, jenž skončil na 17. místě, spolu s ním pak dosáhli na body další tři Češi.