Francouzsko-norská dominance v mužské stíhačce. Krčmář až ve třetí desítce

Rus Anton Babikov a tři Francouzi, Antonin Guigonnat, Quentin Fillon Maillet a Emilien Jacquelin. To jsou všichni ti ze startovního pole, kterým se závod podařilo absolvovat bez jediného trestného kola a i proto není divu, že právě těmto závodníkům se podařil výsledkkový posun pořadím oproti sprintu. Babikov se posunul konkrétně o 26 pozic.

Ovšem favority závodu byli jiní závodníci a to právě Francouzi Quentin Fillon Maillet a Emilien Jacquelin. Ti nejlépe pracovali v obtížných klimatických podmínkách s malorážkou a to byl důvod, proč se nakonec v konečném pořadí ocitli na nejvyšších příčkách. Fillon Maillet byl ve vedení už po své první střelbě, kdy se mu podařilo přeskočit Nora Johannese Dalea, který odstartoval do tohoto závodu jako první.

Dale byl nenjblíže Fillonu Mailletovi při druhé střelbě, ale na rozdíl od Francouze zase tehdy tak rychle nepálil. Mimochodem, od začátku letošního Světového poháru poznal mužský biatlon v každém závodě vždy jiného vítěze. Vyrovnanost mužského biatlonu tak je vidět v plné své kráse.

Co se týče českých závodníků, tak z nich na bodované umístění dosáhl Michal Krčmář. Přestože ještě po třetí střelbě sahal na elitní patnáctku, nakonec z toho bylo až sedmadvacáté místo.Po poslední střelbě totiž musel hned na dvě trestná kola. „Vlezlo mi to do hlavy, že by z toho mohlo být pěkné umístění a ztratil jsem koncentraci. Jak začnu přemýšlet nad každou ranou, jde to do kytek," komentoval svůj výkon po závodě poro Českou televizi Krčmář.

Ten se tedy tak posunul v pořadí nakonec pouze o čtyři příčky. „Bohužel tam přišla dvojka na závěr, takže celé předchozí Bimbovo úsilí přišlo na zmar. Škoda, mohlo ho to kopnout daleko víc nahoru," řekl si své k výkonu Krčmáře i trenér Aleš Ligaun, jemuž vrásky na čele dělalil svými výkony další dva čeští reprezenatnti Ondřej Moravec a Jakub Štvrtecký. Ti si svými výkony bodované umístění nezasloužili.

SP biatlonistů v Hochfilzenu - stíhací závod na 12,5 km (12.12.2020):

1. Fillon-Maillet (Francie) 32:38,7 (0 tr. okruhů)

2. Jacquelin (Francie) +25,5 (0)

3. Dale (Norsko) +49,5 (2

4. J. Boe (Norsko) +58,0 (3)

5. Claude (Francie) +1:10,2 (3)

6. Lägreid (Norsko) +1:18,1 (1)

7. T. Boe (Norsko) +1:21,6 (3)

8. Eder (Rakousko) +1:22,0 (2)

...

27. Krčmář (ČR) +2:34,9 (2)

48. Moravec (ČR) +4:55,4 (5)

49. Štvrtecký (ČR) +4:58,9 (7)