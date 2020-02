I v mužském hromadném závodě se radovalo Norsko. Moravec jedenáctý

První střelbu vleže v rámci mužského závodu s hromadným startem zvládlo čistě vystřílet čtrnáct závodníků včetně jediného českého účastníka Ondřeje Moravce. Co se týče běžecké části závodu, tak tam udávali rytmus Norové Dale sourozenci Boeovi Johannes a Tarjei. Díky nim se tak protrhala vedoucí skupina a adekvátně zareagovat na to dokázali pouze Francouzi Fillon Maillet, Desthieux a Jacquelin. Největší francouzská hvězda Martin Fourcade pak na obou střeleckých položkách vleže jednou minul a proto tak se zmiňovanou norsko-francouzskou skupinou ztratil kontakt.

Druhá střelecká položka vypadala zpočátku naopak nadějně u Ondřeje Moravce, jenže jemu se nepodařilo navázat na svou čistou první střelbu. I když střílet v tempu a rychle, poslední ranou minul a zatímco tak před touto střelbou uzavíral elitní desítku, po obkroužení jednoho trestného kola si pohoršil o tři pozice. Jen těsně se tak ocitnul v průběžném pořadí za Martinem Fourcadem.

Střelecká úspěšnou biatlobistů se postupem závodu zhoršoval, což ukázala třetí položka už vestoje. Tehdy se povedlo vybílit všechny terče pouze Johannesu Boe, díky čemuž tak získala dvacetivteřinový náskok před ostatními a právě tato položka zřejmě rozhodla o vítězi v tomto závodě. Za Johannesem Boe pokračoval norsko-francouzský souboj, přičemž skupinu pronásledovatelů tvořili konkrétně tři Norové včetně Christiansena a čtyři Francouzi včetně Fourcadea. Za ním už mohli čeští fanoušci spatřit Moravce, jeho první střelba vestoje byla nejen přesná, ale i rychlá. Společně s Němcem Dollem bojoval o devátou příčku.

Definitivní razítko nad vítězstvím Johannese Boe v tomto závodě dala čtvrtá střelecká položka, kterou zvládl Seveřan taktéž bez chyby. Pro stříbro si dojel nejlepe běžící Francouz Fillon Maillet a napínavý souboj o bronz pak spolu svědli Tarjei Boe a Jacquelin, přičemž to byl nakonec právě Francouz, který svým mohutným finišem získal pro Francii další cenný kov z tohoto závodu.

Aby nebyla norsko-francouzská dominance v tomto závodě až tak viditelná, o to se snažili další závodníci a šanci na to měl před poslední střelbou i Ondřej Moravec. Jenže ten svou pooslední ranou v závodě minul a nakonec se nevešela ni do elitní desítky, když skončil jedenáctý. Rozbití norsko-francouzského tandemu v elitní desítce se podxařilo akorát Rakušanovi Leitnerovi, jenž skončil šestý. „Výsledek mohl být o hodně veselejší, ale zpátky už to nevezmu. Ty poslední rány, za tím je vždycky ten šotek v hlavě, že už tam ta nula může být. A to by se nemělo stávat," okomentoval svůj výkon po závodě pro Českou televizi Moravec.

„Moc škoda těch uspěchaných ran při ležáku i stojce, přesto Ondra opravdu odjel slušný závod," řekl k Moravcovi sportovní ředitel Ondřej Rybář. Své si k jedinému českému reprezentantovi v závodě řekl i trenér Zdeněk Vítek: „Už byl asi maličko hlavou na trati. Přesto bych řekl, že ten masák bylo od Moravce něco, co chceme vědět."

Jen pro pořádek dodejme, že se závodu nezúčastnil Rus Alexander Loginov, který se před nedělním závodem odhlásil. V sobotu se kvůli němu a jeho trenérovi a kvůli jejich podezření z dobingu konala v hotelu ruských biatlonistů razie italské policie. V oficiálním prohlášení však stojí, že se ruský závodník ze závodu odhlásil kvůli "psychickému vyčerpání".

Mistrovství světa v biatlonu v Anterselvě (Itálie) - závod s hromadným startem (23.2.2020):

Muži (15 km):

1. J. T. Bö (Nor.) 38:09,5 (0)

2. Fillon Maillet -42,0 (3)

3. Jacquelin (oba Fr.) -55,0 (2)

4. T. Bö (Nor.) -55,6 (2)

5. Desthieux (Fr.) -1:03,7 (1)

6. Leitner (Rak.) -1:06,7 (3)

7. Fourcade (Fr.) -1:13,1 (3)

8. Dale (Nor.) -1:17,1 (3)

9. Eberhard (Rak.) -1:19,6 (4)

10. Kühn (Něm.) -1:25,2 (4)

11. Moravec (ČR) -1:34,1 (2)

Průběžné pořadí SP (po 17 z 24 závodů):

1. Fourcade 788 b.

2. Fillon Maillet 712

3. J. T. Bö 690

4. T. Bö 623

5. Desthieux 576

6. Loginov (Rus.) 570

...

23. Krčmář 228

25. Moravec 216

54. Štvrtecký 58

73. Václavík 19

78. Šlesingr 12

81. Krupčík (všichni ČR) 12