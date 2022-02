Jak je to s dopingem u ruské krasobruslařky? MOV k případu mlčí a Ruska trénovala

O tom, jaká je to konkrétně látka, psala tentokrát ruská média. Ta připomínají, že se právě tato látka využívá při léčbě tzv. anginy pectoris a výrazně pak pomáhá krevnímu oběhu.

"Objevil se problém, který vyžaduje právní řešení," odůvodnil mluvčí Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Mark Adams pro agenturu Reuters to, proč byl chystaný medailový ceremoniál odložen a pokračoval: "Všechny mohu ujistit, že děláme všechno pro to, aby to bylo vyřešeno co nejrychleji. Další detaily říct nemohu, ale opravdu děláme naprosté maximum. Snad brzy budeme moci říct víc."

Pokud by se snad u Valijevové doping prokázal, vzhledem k tomu, že jí ještě nebylo šestnáct let, nemůže být v takovém případě její jméno oficiálně zveřejněno a to kvůli pravidlům Světové antidopingové asociace WADA.

Mimochodem, není ani jasné, zda Valijevová je držitelka terapeutické výjimky či zda někdy před tím měla problémy se srdcem.

Ruska další den po zjištění skutečností trénovala. MOV zatím mlčí

Rusové podle všeho s možným dopingem u Valijevové nesouhlasí, protože mladá Ruska ve čtvrtek byla k vidění na tréninku. "Není suspendovaná," okomentovala stroze tuto skutečnost mluvčí ruské krasobruslařské federace Olga Jermolinová.

Valijevová trénovala společně s další reprezentační kolegyní Alexandrou Trusovovou, výraznou kandidátkou na zlatou medaili. Po tréninku se pak obě závodnice rozhodly neodpovídat na novinářské dotazy. Stejně tak žádný komentář neposkytl ani mistr Evropy Mark Kondraťuk, jenž se v týmové soutěži představil v krátkém programu i ve volné jízdě. V případě, že by se kauza prokázala, znamenalo by to, že by i on přišel o zlato. Protože pro muže-krasobruslaře čtvrtkem olympiáda v Pekingu končí, onen odložený medailový ceremoniál tak může krasobruslařům před odletem způsobit komplikace. "Každý dělá naprosté maximum pro to, aby ta situace byla vyřešena co nejdříve. Ale jak víte, právní záležitosti se někdy mohou táhnout," nechal se dále slyšet mluvčí MOV Mark Adams.

První pekingský dopingový případ byl objeven u Íránců

Kauza u ruských krasobruslařů by však nebyla první dopingovou na těchto Hrách v Pekinbgu, pokud by se potvrdila. Už tento týden se objevil první případ v íránské olympijské výpravě, konkrétně u jediného mužského olympionika z Íránu Husajna Šimšakía.

Tento reprezentant v alpském lyžování měl pozitivní test na anabolické steroidy a na lyže se tak nepostavil.