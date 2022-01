Je rozhodnuto. Eva Samková se Zimních olympijských her v Pekingu nezúčastní

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Prakticky od poloviny prosince, kdy se česká snowboardcrossařka Eva Samková zranila tak nešťastně, že si zlomila oba kotníky, visel nad touto českou sportovkyní jeden veliký otazník. A to takový, zda se zúčastní blížících se Zimních olympijských her v Pekingu. Držitelka zlaté medaile ze Soči 2014 a bronzové z Pchjongčchangu 2018 sice dávala na přelomu kalendářního roku fanouškům naději, že se stihne do sportovního svátku dát dohromady, poté, co se ale nakazila covidem, musela se odložit její kontrola v Rakousku. Nyní sama závodnice ve svém prohlášení pro média potvdila, že se letošních Her nakonec nezúčastní a do této sezóny už nezasáhne.