Jislová zvládla hromadný závod s čistou střebou, Davidová musela na čtyři trestná kola

Úvodní střeleckou položku 12,5 kilometru dlouhého závodu odstřílela Jessica Jislová čistě, stejně jako dalších dvanáct biatlonistek ve startovním poli. To Markéta Davidová, na kterou se sázelo z českého pohledu více, se na úvodní zástavce na koberci netrefila jednou a byl poslední pátý terč, který nevybílila. České biatlonové ženské jedničce se ale dařilo daleko lépe v běhu a tak v polovině závodu se obě Češky ocitaly v polovině třicetičlenného balíku závodnic.

Nakonec se z českých závodnic pouze Jislové podařilo celáý závod odstřílet čistě, se svým běžeckým časem se ale umístila až na 28. místě. „Od startu jsem bojovala s lyžemi a věděla, že když nedám střelbu za celkovou nulu, budu úplně bez šance," nechala se slyšet v pozávodním rozhovoru pro ČT sport Jislová.

Davidová, jež se dařilo v sobotní ženské štafetě, kterou svým výkonem na svbém úseku tehdy posunula do čela, na tento svůj výkon tentokrát nenavázala a protože postupem času přidala v závodě další tři střelecké minely, mohla na vylepšení svého umístění zapomenout. Když srovnáme její výkon na stelnici s vítěznou Italkou Wiererovou, ve srovnání s ní tam strávila až o čtyřicet sekund více. „Masák byl pro mě už dost těžký, hlavně na střelnici to nebylo úplně ono," komentovala to po závodě Davidová.

Po poslední střelbě si to nakoec o vítězství v tomto závodě rozdaly tři biatlonistky, z nichž to nakonec nejlépe vyšlo Wiererové. Ta i přes své dvě trestná kola dojela do cíle jako první před druhou Běloruskou Alimbekovovou a třetí Francouzkou Braisazovou-Bouchetovou.

SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie):

Ženy - závod s hromadným startem (15 km) - (23.1.2021):

1. Wiererová (It.) 34:58,7 (2 tr. okruhy)

2. Alimbekavová (Běl.) -3,7 (1)

3. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -11,6 (1)

4. Rezcovová (Rus.) -22,8 (2)

5. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -24,8 (4)

6. Eckhoffová (Nor.) -28,0 (2)

7. Voigtová (Něm.) -35,8 (0)

8. Nigmatullinová (Rus.) -42,5 (1)

9. Stremousová (Mold.) -49,6 (2)

10. Simonová (Fr.) -1:03,4 (3)

...

14. Jislová (ČR) -1:22,8 (0)

17. Davidová (ČR) -1:32,6 (4)

Průběžné pořadí SP (po 15 z 22 závodů):

1. Röiselandová (Nor.) 651

2. Alimbekavová 589

3. E. Öbergová (Švéd.) 563

4. Hauserová (Rak.) 487

5. H. Öbergová (Švéd.) 482

6. Wiererová 430

..

11. Davidová 396

19. Jislová 269

63. Puskarčíková (ČR) 30

68. Charvátová (ČR) 23

83. Voborníková (ČR) 12

84. Vinklárková (ČR) 12