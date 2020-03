Johannes Boe zase o něco blíže ke křišťálovému glóbu, oba Češi v masáku na konci dvacítky

Že chtějí Norové i z posledního závodu v Novém Městě na Moravě nějakou medaili a nejlépe pak zlatou, tak to bylo na nich vidět už od samotného začátku, kdy se Norové rozhodli nasadit takové tempo, že tím roztrhali startovní poli a prakticky nikdo další na jejich tempo nedokázal včas zareagovat. Nory trochu zastavila první zastávka na střelnici, kde došlo z jejich strany k chybám a tak se dopředu propracovalo trio Jacquelin, Windisch, Pfeiffer. Ti si ale museli dát pozor za nimi rychle blížícími se Nory ve složení Johannes Boe, Bjöntegaard i Christiansen.

K prvenství v tomto závodě nepomohlo Francouzi Jacquelinovi ani to, že na žádné střelecké položce ani jednou nechyboval, po poslední střelecké položce neměl však dostatečně vybudovaný náskok před rychlým Johannesem Boe, kterému se v lese podařilo Francouze předběhnout a tím tak reprezentant země galského kohouta ztratil naději na zisk zlata. Protože se tak tedy v Novém Městě na Moravě nikomu nepodařilo Johannese Boe zastavit a byl to tedy vždy Nor, kdo skončil v závodech první, může po tomto pdniku nadále pomýšlet na zisk křišťálového glóbu, neboť v průběžném celkovém pořadí Světového poháru snížil ztrátu na dosud vedoucího Martina Fourcadea na 43 bodů.

Norů bylo v první sedmičce hned čtyři včetně Johannese a jen potvrdili dominanci tohoto severského národa v této biatlonové sezóně. Druhý za Johannesem Boe tedy skončil v závodě Francouz Jacquelin, třetí byl Němec Peiffer.

Češi od samotného začátku kvůli zběsilému tempu ze strany špičky startovního pole neměli nárok na nějaký slušný výsledek v tomto závodě, přestože Moravec první střelbu vleže zvládl čistě, po těch následných ale vždy musel na jedno trestné kolo, když pokaždé minul poslední terč. Proto se tak nakonec musel spokojit s až devatenáctou příčkou. Než zbrklost, tak to byly spíš předržené rány. Byl děsný rozdíl ve startovním poli v lyžích, to jsem fakt nečekal," komentoval dění na trati po závodě Moravec, jenž tak potvrdil po Markétě Davidové, že český servisní tým neměl v neděli nejšťastnější ruku.

Krčmářovi se pro změnu střelecky nedařilo hned v úvodu, kdy už po první střelbě musel absolvovat dvě trestná kola. „Jelo se od začátku ve vysokém tempu, já tam trochu vlál a nedokázal pak rány na ležce správně centrovat. K lyžím nemám co říct, to si musíme zhodnotit uvnitř týmu," řekl Krčmář, který se zařadil v konečném pořadí za svým reprezentačním kolegou.

SP biatlonistů v Novém Městě na Moravě (8.3.2020):

15 km mužů s hromadným startem:

1. J. Bö (Norsko) 39:32,7 (3)

2. Jacquelin (Francie) +15,1 (0)

3. Peiffer (Německo) +25,0 (1)

4. Pidručnyj (Ukrajina) +27,9 (2)

5. Bjöntegaard (Norsko) +27,9 (2)

6. Dale (Norsko) +34,1 (2)

----

19. Moravec (ČR) +2:10,1 (3)

20. Krčmář (ČR) +2:27,7 (3)

Stav SP celkově:

1. Fourcade (Francie) 853

2. J. Bö (Norsko) 810

3. Fillon Maillet (Francie) 800

4. T. Bö (Norsko) 702

5. Jacquelin (Francie) 632

6. Desthieux (Francie) 630

---

21. Krčmář (ČR) 292

26. Moravec (ČR) 238

52. Štvrtecký (ČR) 68

75. Václavík (ČR) 19

81. Šlesingr (ČR) 12

84. Krupčík (ČR) 7