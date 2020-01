Koudelka zaznamenal v Ga-Pa nejlepší české umístění v sezóně. Závod senzačně vyhrál mladý Nor

První kolo se závodilo k.o. systémem a silvestrovská kvalifikace určila, že jako první se ve středu v Ga-Pa v 1. kole představí dvojice, v níž bude figurovat i český reprezentant Roman Koudelka. Ten měl za soupeře domácího Němce Piuse Paschkeho, kterého dokázal svým skokem dlouhým 135 metrů porazit a jako sedmý po prvním kole tak tedy postoupil s dalšími devětadvaceti závodníky do druhého kola.

Tam pak předvedl výkon sice o dva metry kratší, ale mrzet ho to nijak zvlášť nemuselo, neboť to byl výkon, který ho poslal v konečném pořadí do elitní desítky. Skončil nakonec v závodě osmý. I po tomto roce si může tak stále říkat, že můstek v Ga-Pa je pro něj můstkem oblíbeným, protože Koudelka zde před rokem skončil dokonce čtvrtý.

To si rozhodně nemůžou říkat jeho dva reprezentační kolegové, kteří se tohoto závodu taktéž zúčastnili, Viktor Polášek a Filip Sakala. Ti se svými 114 metry dlouhými skoky nakonec po prvním kole skončili až na chvostu konečné tabulky.

Co se týče vítěze závodu, Nora Mariuse Lindvika, tak ten si na svůj skok ve druhém kole musel počkat až do samotného závěru, jelikož první kolo vyhrál díky svému veledlouhému skoku 143,5 a jako jediný závodník tak tedy v rámci 1. kola hranici 140 metrů překonal. Lidvik byl sice loni před Vánoci na stupních vítězů, ovšem nikdy dosud neochutnal vítězství ve Světovém poháru a poprvé se mu to podařilo až nyní rovnou v rámci Turné čtyř můstků. Druhý skončil v závodě domácí Němec Geiger, třčetí pak Polák Kubacki.

Na čele průběžného celkového pořadí Turné se nachází Japonek Rjoju Kobajaši, který v Ga-Pa obsadil čtvrtou příčku.

