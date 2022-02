Krasobruslařka Valijevová skutečně dopovala. O jejím dalším startu rozhodne soud

Již tento týden v úterý informovala akreditovaná laboratoř ve Stockholmu o tom, že Valijevová byla pozitivně testována, přičemž byla u ní objevena právě látka trimetazidin. Oznámila to tak jen den po zisku zlata pro ruský krasobruslařský tým v týmové soutěži na Zimních olympijských hrách v Pekingu. Přestože prakticky ihned Ruská antidopingová agentura (RUSADA) pozastavila mladé krasobruslařce činnost, ve středu už tuto suspendaci zrušila poté, co sama agentra proti zjištění ohledně dopingu protestovala.

I proto se tak Mezinárodní olympijský výbor (MOV) rozhodl obrátit se na CAS, aby rozhodla, zda bude moct Valijevová nadále pokračovat na těchto Hrách v Pekingu. Tam ji totiž ještě čeká individuální závod, jenž má začít krátkým programem příští týden v úterý.

Připomeňme, že už tento týden v pondělí tedy Rusové ovládli týmovou soutěž a to před druhými Spojenými státy a třetími Japonci. České krasobruslařské družstvo se tehdy umístilo na osmé pozici. Jen krátce před medailovým ceremoniálem byl právě tento ceremoniál odložen na neurčito a od začátku se začalo spekulovat o možném dopingu u Valijevové. Co se pak týče látky trimetazidin, tak ta je využívaná při léčbě tzv. anginy pectoris a taktéž pomáhá krevnímu oběhu.

Protože Valijevové ještě nebylo šestnáct, je podle regulí Světové antidopingové komise WADA "chráněnou osobou" a proto se tak dlouho k případu nikterak oficiálně MOV nevyjadřovala. Teď prostřednictvím svého mluvčího Marka Adamse volá po rychlém řešení tohoto případu. "Chceme to maximálně urychlit. Pracujeme tak rychle, jak to jen jde," nechal se konkrétně slyšet. Zároveň by pak nebyl rád, kdyby se vyhnulo jakýmkoli "divokým" spekulacím. "Právní případy mohou být složité, ale je důležité, aby se lidem dostalo spravedlnosti."

Na zjištění dopingu u Valijevové pak pochopitelně reagoval už i Ruský olympijský výbor. Podle něj by v žádném případě neměla Valijevová přijír o zlatou medaili z týmové soutěže. "Naše reprezentanty i poctivě získanou medaili budeme hájit všemi prostředky. Chceme proto upozornit, že dopingové kontroly u naší sportovkyně po lednovém mistrovství Evropy i tady na olympijských hrách byly negativní," uvedl v prohlášení.