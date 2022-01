Krčmář v hromadném závodě v Anterselvě krátce před Pekingem skončil sedmý

Startovní listina pro tento závod byla nakonec docela prořídlá. Hromadného závodu se v Anterselvě nezúčastnil například Švéd Samuelsson či Rus Loginov z celkové průběžné elitní desítky stejně jako průběžný lídr této disciplíny Francouz Jaquelin.

Krátce po startu se do čela závodu dostal Nor Johannes Boe a vydržel na něm i tehdy, co po první střelbě musel na jedno trestné kolo. To čistě dokázali úvodní střelbu odstřílet jen tři závodníci, mezi kerými byl naštěstí i jediný český zástupce Michal Krčmář. Ten figuroval po druhé, opět čisté, střelbě na velice slušném šestém místě. Proti vylepšení tohoto umístění však od začátku hovořily ne docela dobře namazané lyže. Mezi bezchybnými střelci byli tehdy ještě Němec Doll a Francouz Guigonnnat, kteří byli nejblíže dosud vedoucímu Johanessi Boeovi.

I třetí střelbu, tentokrát vestoje, zvládl bezchybně Michal Krčmář a nadále tak existovala šance na to, aby se umístil co nejblíže stupním vítězů, ne-li se na ně dokonce dostat. Přestože na prvních místech se nic nezměnilo a nadále tak vepředu byli Němec Doll, Nor Johannes Boe a k nim se nově přidal další Nor Lägreid, všichni museli po třetí položce na jedno trestné kolo.

To poslední střelbu čistě zvládl Doll a následně si vybudoval takový náskok před ostatními, že do cíle už nemusel vůbec hnát. To Johannes Boe opět chyboval a navíc už na tom běžecky nebyl nikterak skvostně. Do poslední střelby pak ještě k tomu všem promluvil silný poryv větru. Možná i proto tehdy Krčmářová jedinkrát v závodě chyboval. „Byly najednou opravdu těžké podmínky, z toho jsem vybruslil ještě perfektně," uvedl ke svému výkonu po závodě v rozhovoru pro ČT sport.

Společně s dalšími třemi biatlonisty bojoval následně český reprezentant o čtvrtou příčku, ale jak už bylo řečeno, lyže mu tentokrát vůbec nejely a nebylo tak divu, že skončil až sedmý. Pořád to ale pro něj byl druhý nejlepší výsledek v sezóně takhle krátce před olympiádou v Pekingu. „Sedmé místo je pěkný výkon, ale těžko se to soudí. Na trati to nebylo úplně ono, jak by si představoval hlavně Michal," řekl k tomu v rozhovoru pro ČT sport asistent trenéra Aleš Ligaun. Krčmář pak k tomu dodal: „Na trati byl problém, vůbec mi to nejelo. Za celou sezonu jsem neřekl proti servisu ani píp. Kluci odvádějí perfektní práci... Ale bohužel dneska nám lyže bouchly. Společně se daří, společně se nedaří."

Krčmář pak naznačil, že nedělní štafetu nepojede a že tak se ve Světovém poháru představil před odletem do Pekingu naposledy. „Masák byl asi skutečně mým posledním startem před Pekingem," sdělil.

Mužské štafety se tak podle všeho zúčastní kvarteto Žemlička, Štvrtecký, Václavík a Karlík.

Světový pohár biatlonistů v Anterselvě - 15 km mužů s hromadným startem (22.1.2022):

1. Doll (Něm.) 37:14,9 (1)

2. J. Boe (Norsko) + 31,3 (3)

3. Lägreid (Norsko) +1:28,8 (3)

4. Guigonnat (Francie) +1:34,7 (2)

5. Bakken (Norsko) +1:35,2 (3)

6. Seppälä (Finsko) +1:42,1 (3)

7. Krčmář (ČR) +1:54,1 (1)

8. Fillon Maillet (Fr.) +1:55,5 (6)

Pořadí SP (po 15 z 22 závodů):

1. Fillon Maillet 636 bodů

2. Jacquelin (Francie) 501

3. T. Boe (Norsko) 486

4. Samuelsson (Švédsko) 484

5. J. Boe 440

6. Christiansen (Norsko) 434

7. Lägreid 432

8. Loginov (Rusko) 413

-------

29. Krčmář (ČR) 199

72. Václavík (ČR) 29

78. Štvrtecký (ČR) 16