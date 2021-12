Krčmářovi se ve stíhačce posunul o 18 míst. Vyhrál Francouz Fillon-Maillet

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Svůj stíhací závod v rámci podniku Světového poháru ve francouzském Annecy jeli v obotu po ženách i muži. Zatímco v ženském závodě měli možnost čeští fanoušci fabndit hned třem závodnicím, v tom mužském se museli spokojit pouze s jedním českým účastníkem a to s Michalem Krčmářem. Tomu se sice podařilo zlepšit se o osmnáct míst a nakonec tak skončit třivátý. I tak ale neexistuje jistota, že to bude českému reprezentantovi stačit na nedělní účast v závodě s hromadným startem. Stíhací závod se pak nejlépe vydařil Francouz Fillon-Maillet, pro něhož to byl osmý triumf v rámci Světového poháru.