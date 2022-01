Ledecká nebude na snowboardu v Pekingu sama. Doplní ji ještě Maděrová

Právě díky neúčasti Evy Samkové se dostat Zuzana Maděrová mezi nominované pro Peking. Dosud byla těsně pod čarou. Kromě Samkové se pak ještě Her nemusí zúčastnit ani skikrosařka Diana Cholenská, kterou trápí přetržený zkřížený vaz v koleně.

"Samozřejmě jsem nadšená a nemůžu se dočkat! Popravdě jsem si to za poslední dny trochu vymodlila. Když jsem se to dozvěděla, nemohla jsem tomu uvěřit," zářila pochopitelnou radostí Maděrová, která v minulosti skončila teba na čtvrtém místě na juniorském světovém šampionátu, stalo se tak konkrétně v roce 2020. "Budu se snažit o co nejlepší výsledek, abych co nejlépe reprezentovala Českou republiku. Ale vzhledem k tomu, že budu jedna z nejmladších účastnic v naší disciplíně, chci si hlavně užít atmosféru a brát celou olympiádu jako skvělou zkušenost," pokračovala.

Co se týče již zmiňované skikrosařky Diany Cholenské, ta si své zranění přivodila minuý týden přo závodě v rámci Světového poháru v kanadské Nakisce. Následně musela podrobit vyšetření u profesora Pavla Koláře. Ten vyřkne očekávané doporučení příští týden. "V hlavě jsem pořád nastavená tak, že do Pekingu pojedu a porvu se o co nejlepší výsledek. Udělám maximum pro to, abych byla součástí české výpravy," nechala se slyšet Cholenská.

Aktuálně tak tedy je českých olympioniků mířících do Pekingu 112. Jedná se, jak známo, o nejpočetnější výpravu na zimní olympiádu v české historii.