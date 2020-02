Ledecká svištěla rychlostí 125 km/h. Jsem z toho úplně hotová, říká šampiónka

"Je to zvláštní, unikátní a vzrušující pocit," popsala Ledecká, co prožívá, když se řítí sjezdovkou, tak jako dnes v Německu, kde nabrala nejvyšší rychlost ze všech - skoro 125 km/h. "Jsem z toho vždycky úplně hotová. Prostě mě to strašně baví."

Její matka Zuzana Ledecká se v Garmisch-Partenkirchenu spokojeně usmívala, ale říkala, že je hlavně ráda, že je dcera v pořádku. Podle Ester Ledecké to ale neznamená, že by měla zpomalit. "Maminka mě nebrzdí. Říká, abych jela opatrně, rychle, ale opatrně. Chce, abych jela rychle, na tom jsme se shodly," řekla Ester Ledecká.

"Mám rychlost po ní. Maminka jezdí v autě daleko rychleji než já, to si neumíte představit. Když někam jedeme, tak to rozpálí a je tam vždycky první. Baví ji i jezdit rychle na lyžích z kopce dolů. Jezdívala vždy po turistické sjezdovce, já na černé závod a ona byla dole první," připomněla Ledecká své začátky na svazích ve Špindlerově Mlýně.

Přestože jezdí rychle, dokáže lyže na ledových plotnách a strmých svazích bezpečně ovládat. Pádům se vyhýbá. "Nejsem ten typ, který by riskoval. Když vidím, že to nejde, tak si to tam hodím a jsem celá dole. A to je pro mě důležitý," uvedla uvedla olympijská vítězka v super-G.

Některé soupeřky oblékají na sjezdy airbag, který by je měl v případě karambolu ochránit. Ledecká sjezdařský bezpečnostní prvek nevyužívá. "Nikdy jsem to nezkusila, ale maminka mě do toho trošku tlačí," řekla. Matce oponuje příkladem Rakušana Matthiase Mayera, který si zlomil dva hrudní obratle, i když airbag měl. "Určitě to někdy vyzkouším, ale jsem na chrániče konzervativní a trvá mi, než si zvyknu na něco nového," uvedla čtyřiadvacetiletá závodnice.