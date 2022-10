Svaz neví, co Ledecká vlastně chce. Ve finální podobě smlouvy jí nabízí 20 milionů

Pokud by Ledecká se svazem nakonec smlouvu neuzavřela, nejenže by od svazu nedostávala žádné peníze, ale nedostávala by peníze ani od armádního střediska Dukla, jehož finanční podpora je navázána právě na status reprezentanta.

Ledecká je pak posledním českým sportovcem, která nemá stále podepsanou reprezentační smlouvu. "Smlouva je téměř totožná s tou předchozí, která byla ze strany Ester Ledecké podepsána, ale oproti dřívějším letům byla ještě vylepšena, co se týká finančního plnění v její prospěch," přiblížil Svaz lyžařů ČR záležitosti spojené s nově nabízenou smlouvou. Tu mimochodem podepsal svazový šéf David Trávníček, který před čtyřmi lety paradoxně zastupoval Ledeckou coby šéf agentury Sport Invest.

Připomeňme, že o nové smlouvě pro Ledeckou se jedná již od června letošního roku. "Ester Ledecké byly nabídnuty jednoznačně nejlepší podmínky ze všech reprezentantů, což ukazuje velkou snahu Svazu lyžařů ČR o dohodu. Tu však bohužel nevidíme na druhé straně. Po dlouhých jednáních byl Ester Ledecké a jejím zástupcům poslán poslední návrh reprezentační smlouvy dne 22. září 2022, který však druhá strana nechala do dnešního dne bez odpovědi, nezaslala jakékoliv připomínky, komentáře či konkrétní návrhy na úpravy," sdělil dále k tomuto jednání svaz.

Jednání o předešlé smlouvě brzdily spory mezi osobními a svazovými partnery a podle svazu těmto problémům bylo předejito a navíc se podle svazu jedná o lepší smlouvu, než kterou měla Ledecká uzavřenou se svazem dosud. Poukazuje například na slíbenou odměnu při případném získání nových svazových partnerů. "V předešlém čtyřletém období Svaz lyžařů ČR vyplatil Ledecké částku 9,55 milionu korun plus 8 milionů korun v nefinančním plnění za užívaní aut pro ni i její tým. (...) Ve smlouvě na další období nabízí navýšené finanční i nefinanční plnění v souhrnné výši 20 milionů korun, což je nabídka na maximální hranici aktuálních svazových možností," tvrdí svaz, že nově nabízená smluva počítá s většmi finančními prostředky pro Ledeckou, než kolik jich měla dosud.

Ze zákulisních informací vychází najevo, že aktuální jednání o nové reprezentační smlouvě se zadrhlo na výběru automobilky, se kterou hodlá Ledecká spolupracovat. Mělo se za to, že by měla olympijská vítězka ve snowboardu a v lyžování z roku 2018 nadále spolupracovat s Audi, což je i partner svazu. Během minulého týdne ale přišla na světlo světa zpráva o tom, že Ledecká chce nově spolupracovat s BMW. Ještě den před oznámením nové spolupráce Ester Ledecké ujišťoval jí pověřený zástupce pro jednání o reprezentační smlouvě Jan Koukal vedení Svazu lyžařů ČR o tom, že žádná spolupráce tohoto druhu ze strany Ester Ledecké uzavřena nebude. Tento postup vnímáme jako krajně neférový," ohrazuje se svaz proti jednání ze strany Ledecké a spol.

Proto tak už na straně při jednání s Ledeckou a jejím týmem začíná docházet trpělivost "I přes výše uvedené úmyslné poškození zájmů Svazu lyžařů ČR a jeho partnera jsme stále připraveni podepsat reprezentační smlouvu s Ester Ledeckou a v plné výši jí okamžitě zajistit podmínky pro nejlepší možnou reprezentaci České republiky, o což nám jde především. Proto jsme Ester Ledecké znovu zaslali návrh reprezentační smlouvy, který je však ze strany Svazu lyžařů ČR již finální," bnepřipouští další jednání o dalších úprávách smlouvy svaz.

Podle něj má Ledecká čas na podpis smlouvy do konce tohoto kalendářního roku, tedy do 31. prosince 2022. "Pokud ani do tohoto data nebude návrh Svazu lyžařů ČR akceptovat, ukončíme s okamžitou platností veškerá jednání o reprezentační smlouvě, protože příležitostí, aby Ester Ledecká sdělila své konkrétní návrhy a požadavky, bylo dost, ale ona tuto možnost nevyužila," řekl dále svaz a dodal, proč je důežité, aby Ledecká smloubvbu nakonec uzavřela: "Svaz lyžařů ČR ji nebude moct ze svého rozpočtu jakkoliv podpořit a poskytnout jí jakékoliv plnění, které v této chvíli nabízí, protože by to bez podepsané reprezentační smlouvy nebylo možné ani v rámci platných předpisů."

Dodejme, že Ledecká může i bez nové smlouvy přihlašovat na závody, jak o tom před časem mluvil šéf úseku alpských lyžařů Ladislav Forejtek. Aktuálně je po zranění a ještě tak není jasné, kdy do nadcházející nové sezóny naskočí.