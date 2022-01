Let na olympiádu tentokrát bez ostudy. A jaké vyhlídky má šéf ČOV Kejval?

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

První početnější várka českých sportovců už přistála v dějišti nacházejících Zimních olympijských her v Pekingu, tedy v Pekingu. Na rozdíl od loňských Her v Tokiu let proběhl tentokráte bez problémů. Z celkem 139 členů české výpravy byl po testování na koronavirus po přistání v Číně byl pozitivní puze jeden z nich a to nejmenovaný hokejista, jenž měl nedávno covid-19 prodělat. Podle Českého olympijského výboru (ČOV) bude následovat u tohoto hráče potvrzující test. Šéf ČOV Jiří Kejval pak během pátku prozradil co od českých olympioniků na Zimních olympijských hrách letos očekává.