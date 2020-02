Martin Fourcade je novým mistrem světa ve vytrvalostních závodech

Sedminásobný držitel velkého křišťálového glóbu sice úplně poslední ranou minul terč, i tak dokázal obhájit první místo před jeho velkým rivalem z Norska Johannesem Thiggnesem Böem, který udělal na střelnici o jednu chybku více. Třetí skončil senzačně rakouský reprezentant Dominik Landertinger, který rovněž jednou chyboval a na vítěze ztratil necelou minutu a půl.



Na první střelecké položce se moc nechybovalo a do průběžného vedení se dostal bratr slavnějšího z norských bratrů Tarjei Böe. Moravec, Krčmář i Šlesinger odjížděli také s nulou a stále živili naději na solidní výsledek. Adam Václavík se díky pomalejšímu běhu a jedné trestné minutě zařadil do druhé poloviny startovního pole.



Po druhé ležce se díky bezchybnému výkonu do čela závodu posunul Fourcade o zhruba 30 sekund za chybujícího Böeho. Moravec a Krčmář udělali také jednu chybu, i tak se ale stále drželi kolem dvacátého místa. Michal Šlesinger a Jakub Štvrtecký si dvěma, respektive třemi chybami odstřelili šanci na lepší umístění.



Při první střelbě ve stoje se pořadí v čele neměnilo. Bez zaváhání ji zvládli Fourcade, Böe i Landentiger a stále tak udávali tempo závodu. I Moravec první stojku zvládl s nulou a odjížděl na skvělém devátém místě.



Martin Fourcade na poslední stojce chyboval až poslední ranou a musel tak co nejrychleji uhánět do cíle, kde se obával o zlatou medaili. Johannes Böe měl totiž poslední střelbu stále ještě před sebou. I on se však dopustil jedné chyby a francouzské oslavy mohly vypuknout naplno. Böe si nakonec dojel pro druhou příčku. Ladentiger zastřílel také čistě, ale z poslední položky odjížděl čtvrtý se ztrátou 18 sekund na třetího Jakova Faka ze Slovinska. Landertinger však poslední okruh zaběhl nejrychleji ze všech a v cíli se radoval z bronzové medaile.



Ondřej Moravec udělal na druhé stojce bohužel dvě chyby a propadl se do druhé desítky startovního pole. Nakonec obsadil solidní šestnácté místo. Michal Krčmář se třemi chybami skončil 23.

1. Fourcade (Francie) 49:43,1 (1)

2. J. Bö (Norsko) +57,0 (2)

3. Landertinger (Rakousko) +1:22,1 (1)

4. Fak (Slovinsko) +1:30,2 (1)

5. Weger (Švýcarsko) +2:25,5 (2)

6. T. Bö (Norsko) +2:33,6 (4

7. Fillon Maillet (Francie) +2:34,6 (4)

8. Nordgren (USA) +3:04,3 (0)

9. Dale (Norsko) +3:20,1 (4)

10. Samuelsson (Švédsko) +3:35,3 (2)

...16. Moravec (ČR) +4:07,0 (3)

23. Krčmář (ČR) + 4:35,2 (3)

70. Štvrtecký (ČR) +8:20,6 (6)

89. Šlesingr (ČR) +11:25,4 (7)