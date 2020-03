Michal Krčmář byl blízko stupňům vítězů, skončil čtvrtý. Závod opanoval J. Bø

I druhý den v Novém Městě na Moravě panovala pochmurná atmosféra. Tribuny byly opět bez diváků, nicméně se zdá, že to paradoxně českým biatlonistům svědčí. Michal Krčmář neudělal jedinou chybu na střelnici a díky famóznímu běhu v posledním kole skončil na skvělém čtvrtém místě.

„Dnes jsem si při střelbě vzpomněl na Markétu, protože jsem měl obrovský kalibr při páté ráně. Měl jsem perfektní lyže a celé se to krásně sešlo. Ten klid na trati mi úplně nevyhovoval, naštěstí to na výsledku nebylo znát,“ řekl těsně po závodě český reprezentant z Vrchlabí.

Dnes suverénní Nor J. Bø neměl na trati žádnou konkurenci. Byl nejrychlejší v běhu a když k tomu přidal bezchybnou střelbu znamenalo to jasné první místo. V této sezóně zaznamenal již osmé individuální vítězství. Čistou střelbou se může pochlubit i druhý v pořadí Q. F. Maillet, avšak díky hůře připraveným lyžím skončil o necelých 23 vteřin za norským reprezentantem.

Stupně vítězů doplnil další Nor Tarjei Bø, který na třetí příčce ztratil na svého bratra minutu a jednu vteřinu.

Ondřej Moravec během šampionátu v Novém Městě na Moravě | foto: Marek Černák, EuroZprávy.cz

Na bodovaných pozicích skončili ještě Jakub Štvrtecký, a Ondřej Moravec. Prvně jmenovaný také neudělal žádnou chybu na střelnici, a to i když položku ve stojce střílel s náhradní zbraní. Tu svoji si totiž během druhého kola při pádu poškodil. Následně v běhu poměrně ztrácel, ale i tak skončil 31. Moravec se s jednou chybou na ležce umístil na 42. příčce.

Michal Šlesingr, pro kterého to byl poslední individuální závod na domácí půdě v kariéře, se skončil padesátý šestý. Poslední český závodník Adam Václavík musel obkroužit celkem pět trestných okruhů a skončil až v hloubi startovního pole na 77.místě.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě - Muži - sprint (10 km):

1. J. T. Bö (Nor.) 24:56,8 (0 trest. okruhů)

2. Fillon Maillet (Fr.) -22,8 (0)

3. T. Bö (Nor.) -1:01,1 (0)

4. Krčmář (ČR) -1:14,1 (0)

5. Fak (Slovin.) -1:16,6 (0)

6. M. Fourcade (Fr.) -1:19,1 (1)

7. Seppala (Fin.) -1:29,5 (0)

8. Desthieux (Fr.) -1:37,6 (2)

9. Dale (Nor.) -1:42,8 (1)

10. Jacquelin (Fr.) -1:44,4 (1)

...

31. Štvrtecký -2:26,6 (0)

42. Moravec -2:45,5 (1)

56. Šlesingr -3:18,5 (2)

77. Václavík (všichni ČR) -4:24,0 (5).