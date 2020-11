Moravec navázal na sobotní výkon a opět se s čistou palbou vešel do elitní desítky

Co se týče podmínek, tak v tomto ohledu bychom žádný rozdíl oproti sobotnímu mužskému vytrvalostnímu závodu neviděli. Jako v sovbotu, tak i nyní panovaly ve finském Kontiolahti teploty kolem jednoho stupně nad nulou. Na rozdíl od soboty ale bylo znát, že trať byla rozbitější a na základě toho se tak přizpůsobilo nasazení českých závodníků. Ondřej Moravec se tak proto vydal ze stratu až jako třicátý.

Přestože na střelnici před závodem foukal slabý vítr a nástřel tak probíhal relativně v klidu, potkala českou reprezentaci i tak smůla. Těsně před samotným startem musel asistent české reprezentace Aleš Ligaun rychle rozebírat malorážku takovým způsobem, aby mohli čeští biatlonisté Michal Krčmář a Jakub Štvrtecký odstartovat s funkční zbraní. Právě těmto dvěma reprezentantům totiž při nástřelu praskly úderníky u jejich malorážek a muselo tak dojít k jejich rychlé výměně.

Ondřeji Moravcovi se ale tyto problémy naštěstí vyhnuly a mohl tak pokračovat v tom svém parádním výonu, který předváděl v sobotu. První střelbu vleže stila zastřílet čistě za 29 vteřin, i druhá položka u něj bezchybná. Tehdy tak díky tomu figuroval na průběžné páté pozici. Střelecká forma je tedy u Moravce po dvou závodech nadále stoprocentní. "Na ležáku tam čtvrtá rána byl nějaký problém, pátou jsem si počkal. Stoják jsem si poslal, tam bylo dobře. Není čas ztrácet čas," okomentoval svůj výkon Moravec v rozhovoru pro Českou televizi.

Zároveň si pochvaloval trať, kterou se rozhodli organizátoři oproti sobotnímu závodu vylepšit. "Snaží se to stáhnout. Problém je, že to je pod tím hodně křivý, byl to spíš boj. Tohle byl úplně jiný závod, je to prostě fofr, bolelo to strašně, ale myslím, že to nebylo tak strašný," nechal se slyšet český reprezentant, který byl po závodu očividně spokojený se svým startem do nové sezóny. . "Musím to brát. Minimálně je to můj druhej nejlepší vstup do sezony vůbec. Druhej nejstarší člověk v poli, to není špatný," dodal s úsměvem.

Problémy na nástřelu se naštěstí nikterak nepodepsaly na Michalu Krčmářovi. Ten také bez potíží vybílil všechny terče a nakonec se umístil na 16. místě. "Nejdřív mě prasknul úderník v první půlce nástřelu, když pak trenéři vraceli závěr zpátky, nestřílelo to. Trochu stres, ale nebylo to nic tak hroznýho. Já věděl, že mám nastřeleno. Vliv na závod to nemělo," vrátil se v pozávodním rozhovoru Krčmář k potížím při nástřelu.

"Na trati to není ještě úplně ono, ale na střelnici za mě super," dodal pak ke svému dalšímu slušnému výkonu.

Dodejme, že třetím nejlepším českým biatlonistou byl při své premiéře ve Světovém poháru šedesátý Tomáš Mikyska, o místo za ním se nacházel v konečném pořadí Jakub Štvrtecký. Adam Václavík pak musel během závodu absolvovat až pět trestných kol a i proto skončil až na 82. místě.

Prvního Nora Johannese Boe pak na stupních vítězů doplnili další dva Seveřané a to Švédové Sebastian Samuelsson a Martin Ponsiluoma.

Světový pohár biatlonistů v Kontiolahti - 10 km mužů (29.11.2020):

1. J. Boe (Norsko) 23:53,0 (0)

2. Samuelsson (Švédsko) +44,1 (1)

3. Ponsiluoma (Švédsko) +47,9 (1)

4. Christiansen (Norsko) +51,9 (1)

5. Fak (Slovinsko) +53,1 (0)

6. Fillon-Maillet (Francie) +1:01,3 (0)

-----------

10. Moravec (ČR) +1:12,6 (0)

16. Krčmář (ČR) +1:24,0 (0)

60. Mikyska (ČR) +3:04,3 (1)

61. Štvrtecký (ČR) +3:07,2 (3)

82. Václavík (ČR) +4:01,4 (5)