MS v biatlonu: Nejhorší sprint v historii! Všem čtyřem Češkám se totálně nedařilo

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Na sobotní závod v rámci letošního biatlonového světového šampionátu, jenž se v těchto dnech koná ve slovinské Pokljuce, české biatlonistky nebudou vzpomínat rozhodně vůbec v dobrém. Raději by snad na něj co nejrychleji zapomněly. Vždyť zajely nejhorší sprint v historii z českého pohledu, neboť nejlepší Češkou byla až čtyřicátáčtvrtá Markéta Davidová, jež musela během závodu absolvovat až tři trestná kola. To její kolegyně Lucie Charvátová, která ve sprintu obhajovala bronzovou medaili, musela celkem hned na šest trestných kol a společně s krajankou Jessicou Jislovou skončila na 71. místě. Závod sice výrazně poznamenalo větrnné počasí, ale jako omluvu to brát české biatlonistky nemohou. Zlato brala Norka Titil Eckhoffová, které se jak jedné z mála podařilo zajet závod bez toho, aniž by musela na trestné kolo.