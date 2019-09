Nadcházející sezóna bude tou poslední. Šlesingr se loučí s biatlonem

Pro Šlesingra to bylo těžké rozhodování, po dlouhém přemýšlení se ale nakonec rozhodl tento trojnásobný medailista z mistrovství světa kariéru definitivně uzavřít. "Vlastně jsem tady v tuto chvíli podle svých původních předsevzetí vůbec neměl být. Ale poslední sezona se mi nepovedla, a tak špatně jsem se loučit nechtěl," řekl Šlesingr, jehož během předešlé sezóny trápila nejen mononukleóza, ale i zlomený bederní obratel.

Šlesingr je účastníkem hned čtyř olympijských her a třinácti světových šampionátů, přičemž nejvíce bude určitě vzpomínat na ten z roku 2007. Tehdy v italské Anterselvě získal nejen stříbro ve sprintu, ale i bronz ve vytrvalostním závodě. O osm let později pak získal i zlato, když v Kontiolahti česká smíšená štafeta dojela do cíle jako první.

Na to, že se v posledních letech Šlesingr připravuje individuálním způsobem, má vliv především jeho rodina. Od letošního 13. srpna je totiž již dvojnásobným otcem poté, co se mu narodil syn Benedikt. "Výhodu vidím v tom, že čas si řídím sám a nemusím se podřizovat striktnímu systému. Stihnu tak ještě doma spoustu věcí udělat nebo se postarat o dceru Viktorku," prozradil závodník.

Český reprezentant, jenž má ve své sbírce i triumf z hromadného závodu ze slavného Holmenkollenu a který je znám v biatlonovém zákulisí i jako velký bojovník proti dopingu, zatím neví, jakým směrem se bude ubírat jeho život po skončení aktivní kariéry. "Pokud mi někdo nabídne hodně peněz a málo zodpovědnosti, tak se hned přihlásím. Mám i slušnou angličtinu," dodal s úsměvem, přičemž pokračoval už o něco vážněji: "Určitě budu otevřený všemu. Může i nemusí to být práce spojená s biatlonem. Nejprve si však budu chtít dát půl roku nebo rok pauzu. Rodině to dlužím a hlady snad neumřeme."