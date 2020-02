Nečekaný úspěch na úvod MS! Biatlonová smíšená štafeta získala bronz

Že by se snad mohl z českého pohledu úvodní závod letošního biatlonového MS povést nad očekávání, tak jisté příznaky toho se obevovaly od samého začátku závodu smíšených štafet. Přestože v prvním úseku musela Kristejn Puskarčíková při střelbě vleže jednou dobíjet, následnou stojku zvládla čistě a navíc s ní byla hotova za neuvěřitelně rychlých 20 vteřin. Díky tomu se tedy Česko ocitalo po jejím úseku na průběžné páté pozici. „Jsem ráda, že mi to vyšlo na střelnici. Chvilku jsem tam visela jako na gumičce, protože se jelo divoké tempo, ale nakonec jsem štafetu předala asi tak, jak jsem chtěla," uvedla Puskarčíková v rozhovoru pro Českou televizi.

Na cenné medaile z prvního závodu si samozřejmě mimo jiné brousili Francoouzi, jenže už úvodní úsek se reprezentantům země galského kohouta nevyšel, konkrétně Simonové, jež musela na jedno trestné kolo. V čele startovního pole pak byli Norové s Italy a právě tuto dvojici ve svém úseku dokázala dotáhnout Markéta Davidová. Ta sice předvedla pomalejší, ovšem přesnou střelbu. A to jak vleže, tak vestoje. V době, kdy závodnice projížděly předposledním kilometrem druhého úseku, dokonce Davidová předstihla aktuální vedoucí závodnici Světového poháru Italku Wiererovou.

Před mužskou polovinou závodu tak tedy česká štafeta figurovala na senzařním druhém místě s pouhou jedenáctivteřinovou ztrátou na vedoucí Norsko. „Sedlo mi to. Stresovala jsem před střelbou trochu sama sebe, ale ustála jsem to. Děkuju servisu za lyže, byly výborné," neskrývala pak Davidová nadšení ze svého výkonu. Navíc byla ráda, že tak svým mužským kolegům připravila výtečnou výchozí pozici. „Ve štafetě jedete i za ostatní, takže se tak nějak automaticky zmáčknete," řekla.

Ondřej Moravec navázal na Markétu Davidovou především ve střelbě. Ani on totiž nemusela potřebovat žádný náboj navíc a když pak k tomu přidal slušný běh, v boji o špičku startovního pole se tak česká reprezentace nacházela dál. Finišman Michal Krčmář měl do poslední střelby co dělat s pronásledovatelem z Ukrajiny Pidručnym, právě závěrečná střelbě vestoje nakonec rozhodla o tom, že pro Čechy po tomto závodě čeká nečekaný bronz. Na první norskou a druhou italskou štafetu tedy Krčmář neměl, ale pohled na českou radost v cílovém prostoru i tak rozhodně neomrzel.

„Stojka pro mě opravdu nebyla jednoduchá, ten tlak tam byl a poslední ránu s tím náhradním nábojem jsem prodýchal dvakrát víc, abych to s jistotou trefil. Naštěstí jsem to zvládl a poslední dva kilometry už jsem věřil," okomentoval svůj výkon Krčmář.

Radost neskrýval ani sportovní ředitel českého biatlonu Ondřej Rybář. „Pokud naši závodníci dokážou trefovat terče hned napoprvé, mohou se prát o medaile a dneska to všichni čtyři předvedli. Střelba takřka pohádková, zvládlo se to fyzicky i psychicky," řekl.

„Mě to ještě ani nedochází, ale těší mě, že můžu tu radost sdílet s dalšími třemi lidmi," usmívala se v cíli Davidová. Nejen díky ní tak Češi získali první medaili z MS po třech letech.

A úsměvy se po dojetí do cíle mohly najít i u dalších českých reprezentantů. „Pro nás bomba výsledek. Když mě to předávala Markéta na medailové pozici, tak jsem si říkal, že to bude mazec. Od začátku se jela podlaha, ale na střelbu jsem si věřil a vyšlo to perfektně," řekl třeba Ondřej Moravec. „Já tedy do poslední chvíle ani nedoufala, byla jsem děsně nervózní a teď mám svoji první velkou placku," radovala se pro změnu Krisejn Puskarčíková.

Mistrovství světa v biatlonu v Anterselvě (Itálie) - (13.2.2020):

Smíšená štafeta (4x6 km):

1. Norsko (Röiselandová, Eckhoffová, T. Bö, J.T. Bö) 1:02:27,7 (0 trest. okruhů + 7 dobíjení)

2. Itálie (Vittozziová, Wiererová, Hofer, Windisch) -15,6 (0+6)

3. ČR (Kristejn Puskarčíková, Davidová, Moravec, Krčmář) -30,8 (0+2)

4. Německo -49,2 (1+11)

5. Ukrajina -56,1 (1+7)

6. Rusko -59,4 (0+8)

7. Francie -1:08,6 (1+9)

8. Rakousko -1:39,2 (1+7)

9. Finsko -1:39,5 (0+10)

10. Švýcarsko -1:50,5 (2+14)