Neštěstí krátce před olympiádou. Samková si zlomila oba kotníky a podstoupí operaci

O tom, že Eva Samková podstoupí v Rakousku, kde se o tomto víkendu koná další podnik Světového poháru ve snowboardcrossu, operaci obou kotníků, inormoval média její trenér Marek Jelínek. Smolné zranění si Samková přivodila po nešťastném dojezdovém manévru po stříbrném sobotním mixu.

"Eva při předkopnutí prkna v cíli, když chtěla zajet co nejlepší výsledek, pod sebe strčila snowboard, nějak se jí kousla hrana. Skřípla si kotníky. Když jsem k ní běžel, tak už byla v slzách," líčil dění v cíli Samkové parťák Jan Kubičík v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Následné vyšetření v nemocnici přinesl neveselý výsledek nejen pro Samkovou, ale i pro české fanoušky. "Evka si zlomila obě nohy v kotnících v hlavicích tibie (holenní kosti). Za chvíli podstoupí operaci tady u specialistů v Rakousku a rekonvalescence bude samozřejmě nějakou dobu trvat. To je zatím vše, co v tuhle dobu víme. Doufejme, že bude Evka v pohodě a že se z toho co nejdřív dostane hlavně mentálně, protože je samozřejmě velmi nešťastná," přiblížil aktuální dění kolem Samkové v nahrávce pro média trenér Jelínek.

Není tak tedy stále jasné, jak dlouho bude trvat následná rekonvalescence. Podrobnosti by se ale měla veřejnost dozvědět již začátkem příštího týdne. Je ale daleko větší pravděpodobnost toho, že se Zimn olympijské hry bv Pekingu budou muset tentokrát obejít bez Evy Samkové, vzhledem k tomu, jak moc závažné zranění je.

Připomeňme, že by jinak v Pekingu měla Samková obhájit bronz z Pchjongčchangu 2018. Na olympiádě v Soči 2014 pak získala česká závodnice zlato.