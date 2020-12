Nor Lägreid se po sprintu radoval v Hochfilzenu i po stíhačce. Češi si pohoršili

Kdo zkrátka chtěl v tomto závodu uspěr, musel se vyvarovat chyb na střelnic. To pochopitelně věděl i Nor Sturla Holm Lägreid, jenž při své první střeleckou položku vleže vybílil bez problémů všechny terče, stejně jako další Nor Johannes Dale, zatímco jejich reprezentační kolega Johannes Boe netrefil v úvodu hned dva terče a proto tak následně na čelo hned ztrácel až 51 vteřin. Byl tak až za třetím Francouzem Emilienem Jacquelinem a Švédem Martinem Ponsiluomou, jenž v tu chvíli byl průběžně druhý.

Na úvodní střelbě se jedné chyby nevyvaroval Ondřej Moravec, to Michal Krčmář nechyboval. Adam Václavík ale musel na dvě trestná kola a na jedno pak také další reprezentant Milan Žemlička, pro nějž to byl premiérový start ve Světovém poháru.

Pokud jste se podívali na čelo závodu i po druhé střelbě vleže, žádnou změnu jste nemohli zaznamenat. I tehdy na něm byli dva stejní Norové Lägreid a Dale. Oba dva totiž opět zastříleli nejen rychle, ale hlavně čistě. To nemohl o sobě říct Michal Krčmář, který zaznamenal jednu chybu a po této oložce tak figuroval až jako devětadvacátý. Ani Moravcovi se příliš nedařilo, z 27. pozice se propadl rovnou až na devětatřicátou. Václavík se Žemličkou absovovali druhou střelbu naproto totožně jako tu svou první.

Zlom závodu začal nastávat až po první střelbě vestoje. Zatímco Dale musel hned na tři trestná kola, Lägreid pouze na jedno. To tak byla hozená rukavice pro pronásledovatele této norské dvojice, tedy pro trio Ponsiuoma, Christiansen a Jacquelin.

Krčmář se v tu chvíli snažil společně s Moravcem střílet rychle, ale oba dva jednou minuli. To Václavíkovi se Žemličkou se naopak střelecky dařilo bezchybně.

Jelikož na poslední střelbu v závodě přijížděl první Lägreid s pětadvacetivteřinovým náskokem, stál o to, aby se na koberci nemusel nikterak hodně zdržovat. To se mu podařilo a o tom, kdo vyhraje stíhačku nebylo už v Hochfilzenu pochyb.

To tajenka, kdo bude nakonec v závodě druhý, nebyla rozluštěna do samotného závěru. Nakonec ale v tomto souboji zvítězil Jacquelin nad Johanessem Boe a díky Francouzově skvělému závěrčnému stoupání a rychlému běhu, tak tedy Jacquelin přijel do cíle s náskokem čtyři desetiny.

Závěrečnou střelbu zvládli bezchybně jak Krčmář, tak Moravec, ale v konečném pořadí nakonec prvně jmenovaný skončil až čtyřiatřicátý, druhý jmenovaný pak až jednačtyřicátý. Adam Václavík nakonec skončil na 52. místě, Žemlička při své premiéře devětapadesátý.

Světový pohár biatlonistů v Hochfilzenu - stíhací závod mužů na 12,5 km (19.12.2020):

1. Lägreid (Norsko) 31:14:9 (1)

2. Jacquelin (Francie) +8,5 (0)

3. J. Boe (Norsko) + 8,9 (3)

4. Christiansen (Norsko) + 13, 0 (0)

5. Ponsiluoma (Švédsko) +15,7 (0)

6. Dale (Norsko) +38,6 (4)

7. T. Boe (Norsko) +41,0 (1)

8. Fillon Maillet (Francie) +1:08,3 (2)

---------------------

34. Krčmář (ČR) + 2:56,8 (3)

41. Moravec (ČR) + 3:27,1 (4)

52. Václavík (ČR) + 4:38,1 (5)

59. Žemlička (ČR) +6:28,1 (5)