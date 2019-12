Čeští biatlonoví fanoušci přestali doufat v nadějný výsledek jediného českého účastníka tohoto závodu Michala Krčmáře už po první střelecké položce. Právě při první střelbě totiž tento reprezentant minul terč celkem třikrát a yblo tak tedy rázem jasné, že o špici rozhodně v neděli bojovat nebude. A nezměnilo se to ani po další střelbě, která byla z Krčmářova pohledu už čistá. Ještě před poslední střeleckou zastávku v závodě živil Krčmář naději alespoň ve vplutí do elitní dvacítky, jenomže na poslední stoje minul dvakrát a naděje byly ty tam.

Proto se tak nakonec Michal Krčmář umístil až na pětadvacáté pozici. „Při té první střelbě jsem nezareagoval na vítr, čímž jsem masák brzy poslal k šípku. Moje velká chyba, pak už to bylo o ničem. Na lyžích jsem taky dost trpěl, na tom rozmáčeném sněhu vůbec nejely a ve sjezdu jsem si přišel jako na rovince," přiblížil závod ze svého pohledu Krčmář v rozhovoru pro Českou televizi.

Od samého počátku tohoto hromadného závodu to byl především souboj dvou zemí. V průběžném pořadí jste po většinu závodu mohli v elitní desítce spatřitz především norské a francouzské vlajky. Po startu bylo jasné, že odpovědět adekvátním způsobem na nastavené tempo Johannese Boe bude pro jeho pronásledovatele těžjkým oříškem a nakonec se jim to během celého závodu nepodařilo. Po úvodních dvou čistých ležkách měl navíc Johannes Boe už dvacetivteřinový náskok na svého, taktéž v tu chvíli střelecky bezchybného, staršího bratra Tarjeie.

Bratrské duo se snažil dohnat francouzské kvarteto závodníků k radosti domácích fanoušků. A právě tito závodníci v čele startovního pole jeli svůj vlastní závod a zbytek startovního pole tak tedy neměl nárok. Vždyť ti, kteří bojovali o průběžnou sedmou příčku, v závodě ztráceli na unikající šestici až dvě minuty.

Johanessi Boeovi nevadilo ani to, že ve druhé polovině závodu jednou chyboval, i tak díky svému velkému náskoku závod jasně vyhrál. To bratr Tarjei taktéž musel kroužit, ovšem pro něj to znamenalo, že se propadl na konečné třetí místo. Druhý totiž skončil domácí Jacquelin, pro kterého to tak bylo nejlepší umístění v jeho kariéře. A to především díky jeho rychlé střelbě v závodě. Do šestého místa to byli ještě Norové a Francouzi ve výsledkové listině, sedmý pak skončil Němec Peiffer, osmý Rakušan Eder.

Světový pohár biatlonistů v Annecy – 15 km s hromadným startem (22.12.2019):

1. J. Boe (Norsko) 41:36,3 (1)

2. Jacquelin (Francie) +42,1 (1)

3. T. Boe (Norsko) +51,8 (1)

4. Fillon Maillet (Francie) +1:03,3 (2)

5. M. Fourcade (Francie) +1:05,0 (2)

6. Dale (Norsko) +1:51,9 (2)

7. Peiffer (Německo) +1:53,9 (2)

8. Eder (Rakousko) +2:00,6 (1)

------

25. Krčmář (ČR) +4:44,8 (6)

Stav Světového poháru (po 7 z 24 závodů):

1. J. Boe (Norsko) 374

2. T. Boe (Norsko) 313

3. Fillon Maillet (Francie) 281

4. M. Fourcade (Francie) 267

5. Desthieux (Francie) 266

6. Loginov (Rusko) 265

7. Jacquelin (Francie) 257

8. Doll (Německo) 224

----------------

21. Krčmář (ČR) 113

36. Štvrtecký (ČR) 48

42. Moravec (ČR) 33

52. Václavík (ČR) 19

67. Šlesingr (ČR) 6