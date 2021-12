Novak se stal prvním českým akrobatickým lyžařem na olympiádě po Aleši Valentovi

Novak se před touto olympijskou sezónou rozhodl posílit českou reprezentaci poté, co před tím závodil za Spojené státy americké. Právě za USA se mu podařilo dvakrát v rámci Světového poháru ocitnout se v elitní desítce. K tomu, aby se nyní za Česko probojoval na vytouženou olympiádu, musel podle kritérií Mezinárodní lyžařské federace FIS mít na svém kontě minimálně 80 FIS bodů. Kromě toho ještě musel jednou skončit do první třicítky a právě to se mu nyní v Ruce povedlo.

V rámci čtvrteční kvalifikace se umístil Novak na 35. pozici, v pátek se pak konal pouze jednokolový závod Světového poháru, ve kterém tedy první český akrbatický lyžař ve Světovém poháru po devíti letech skončil čtrnáctý. Díky tomuto umístění si tak připsal své první body v tomto ročníku Světového poháru.

"Jsem nadšený, že budu Českou republiku reprezentovat na zimních olympijských hrách," nechal se slyšet Nicolas Novak ve videu pro novináře, kde mluvil anglicky a česky ho pak doplňoval jeho otec a ároveň trenér Jaroslav Novák. Ten uvedl konkrétně následující: "Je snem každého otce, speciálně otce trenéra, dostat se na olympijské hry se synem a ono se to povedlo."

"Poslední dny se mi tady v Ruce dařilo, cítil jsem se dobře. Je super, že se mi kvalitní skok podařilo přenést také do závodu. Teď se musím zaměřit na trénink, aby kvalitních skoků v budoucnu bylo co nejvíce," zakončil pak pětadvacetiletý reprezentant.

Dodejme pak, že oba závody ve finské Ruce ovládl ruský závodník Maxim Burov, jenž je trojnásobným světovým šampionem.