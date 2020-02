Po 19 letech získala zlato na MS z mužské štafety Francie. Češi skončili až třináctí

Aktualizováno 16:56 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Mužský štafetový závod, jenž se v sobotu konal v rámci právě probíhajícího mistrovství světa v italské Anterselvě, ovládla Francie a právě do země galského kohouta tak po devatenácti letech z této disciplíny putuje zlato z bialonového MS. Co se týče české štafety, tak ta ve složení Michal Šlesingr, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký a Michal Krčmář nenavázala na sobotní výkon svých kolegyň, které skončily jen těsně pod stupněmi vítězů, neboť do cíle dorazila až jako třináctá.