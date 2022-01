Podivnou štafetu Češi s katastrofální střelbou nezvládli. Páté místo pro OH ale mají

Že to bude divoká štafeta, to už bylo patrné jen krátce po startu, kdy italský závodník musel nějaký čas v úvodu běžet bez hůlky, pokračovalo to první střelbou vestoje, během kterého se přišlo na to, že Norům někdo střílel do terčů. Do toho všeho tu byla opravdu katastrofální střelba Čechů. Z celkových osmi ran, které měl k dispozici při první stojce, se trefil jen dvakrát a tak musel po této blamáži hned tři trestná kola. Postihl mě totální blackout. Najednou se mě zmocnil strach a byl z toho obrovský a neomluvitelný výpadek. Děsně mě to mrzí vůči klukům a hodně se to ve mně vaří," komentoval své selhání po své úseku v rozhovoru pro ČT sport.

Václavík nakonec proto předával štafetu Karlíkovi jako poslední v pořadí s více než dvouminutovou ztrátou na čelo. Druhému českému reprezentantovi se střelecky dařilo daleko lépe než jeho kolegovi, jelikož první ležku odstřílel naprosto čistě bez potřeby náhradních nábojů. Díky tomu se tak česká vlaječka v průběžném pořadí tehdy rázem vyšvihla na 20. příčku, při druhé střelbě však musel k vybílení všech terčů potřebovat všechny tři náhradní náboje a tudíž předával Štvrteckému opět s velikou ztrátou, dvou a půlminutovou. „Snažil jsem se jet ve vysokém tempu, možná i proto jsem dorazil takovej rozdováděněj na stojku a nechal tam tři. Naštěstí se mi jednotlivými ranami podařilo terč vyčistit a snad jsem to ještě víc nezhoršil," řekl v pozávodním rozhovoru pro ČT sport Karlík, jenž se vrátil na trať po covidové karanténě.

Nečekaný průběh závodu vyselektoval nečekanou vedoucí trojici bv obsazení Ruska, Běloruska a Ukrajiny poté, co se v závodě vedle Norů nedařilo ani Francouzům a Švédům. Právě první člen švédské štafety Femling byl ten, kdo v úvodu střílel Norům do terčů.

Češi se mezitím nadále v závodě střelecky trápili. Přestože Štvrtecký se mohl pyšnit ze začátku slušným během, díky kterém se přiblížil k patnáctému místu, jenže pak přišla střelba vestoje a ta toto snažení zhatila. Musel totiž po ní hned na dva trestné okruhy. „Je mi to líto, ale podobně jako při sprintu vůbec nevím, kam mě to na stojáku létalo," uvedl k tomu po závodě závodník, jenž tak poté ze střelnice odjížděl jako jednadvacátý. Pomyslný štafetový kolík pak finišmanovi Krčmářovi předal s ještě větší ztrátou. Na vedoucí Rusy v tu chvíli Češi ztráceli čtyři a půl minuty. Za Rusy navíc třetí úsek zvládl s velkou grácií Loginov.

Po něm se v ruském dresu na trati objevil Cvetkov, jenž byl ve střelbě naprosto suverénní a o vítězi tohoto divokého závodu bylo jasno. Na druhou příčku se vytáhli Němci mimo jiné se skvěle běžícími Dollem a finišmanem Nawarthem. Třetí skončili Bělorusové.

Český finišman Krčmář byl jediným českým reprezentanrtem, o kterém se mohlo říct, že odjel solidní závod. V rámci svého čtvrtého úseku zaznamenal devátý nejrychlejší běžecký čas, při obou střelbách potřeboval pouze jedno dobíjení a svou obrovskou snahou se mu nakonec podařilo překonat v pořadí ještě Japonsko, USA a Estonsko.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo), muži - štafeta 4x7,5 km:

1. Rusko (Chalili, Serochvostov, Loginov, Cvetkov) 1:11:06,1 (0 tr. okruhů+4 dobíjení), 2. Německo (Lesser, Rees, Doll, Nawrath) -7,0 (0+2), 3. Bělorusko (Labastov, Lazuski, Vorobej, Smolski) -23,0 (0+6), 4. Itálie -53,7 (0+5), 5. Francie -1:15,0 (1+10), 6. Ukrajina -1:44,9 (0+6), 7. Norsko -2:00,6 (0+10), 8. Švédsko -2:10,6 (1+12), 9. Kanada -2:32,0 (2+12), 10. Švýcarsko -2:51,1 (0+11), ...18. ČR (Václavík, Karlík, Štvrtecký, Krčmář) -5:05,6 (5+12)