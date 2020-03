Potřinácté ledovou královnou. Sáblíková ovládla Světový pohár na dlouhých tratích

V sobotním závodě na tříkilometrové trati se Sáblíková představila až v předpoislední jízdě společně s Ruskou Nataljou Voroninovou, světovou rekordmankou z pětikilometrové tratě ze Salt Lake City, kde se letos v únoru konal světový šampionát. Zatímco na šampionátu v Utahu Sáblíková na tříkilometrové trati vyhrála, v heerenveenské hale Thialf, kde se tedy tento víkend koná finále SP, se po své jízdě ocitla na průběžné třetí příčce, když cílem projela v čase v 4:02,134.

Nakonec ale Sáblíková z medailových pozic musela ustoupit Kanaďance Isabelle Weidemannové, která v poslední rozjížďce zaznamenala čas, které se žádné její sokyni v tomto závodě zaznamenat nepovedl. Dostala se totiž pod čtyřminutuovou hranici. Nic to ale nezměnilo na tom, že se nakonec Sáblíková radovala z již třináctého prvenství ve Světovém poháru. V celkovém pořadí totiž před tímto závodem Kanaďanka na první Češku ztrácela 38 bodů a ve finále rozdíl mezi prvním a čtvrtým místem byl čtyřiatřicetibodový.

Martina Sáblíková byla ráda především za pokoření Nizozemky Carlijn Achtereekteové, kterou tedy překonala o sedm setin v tomto závodě a to bylo nakonec to, co definitivně rozhodlo o jejím celkovém triumfu.

Připomeňme, že v této sezóně SP 2019/2020 vyhrála pouzre dva díly tohoto SP, taktéž dvakrát pak skončila na druhé pozici a dvakrát figurovala na místě čtvrtém. Že je Martina Sáblíková nezpochybnitelným fenoménem tohoto sportu, ukazuje ten fakt, že za posledních čtrnáct let se nedokala celkového triumfu ve Světovém poháru pouze jednou. Stalo se tak v sezóně 2017/18.

Finále SP v rychlobruslení v Heerenveenu (7.3.2020):

Ženy:

500 m:

1. Herzogová (Rak.) 37,319

2. Fatkulinová (Rus.) 37,340

3. Kodairaová (Jap.) 37,392



Průběžné pořadí SP (po 7 z 8 závodů):

1. Kodairaová 420

2. Fatkulinová 388

3. Golikovová (Rus.) 384

...

29. Zdráhalová (ČR) 76

3000 m:

1. Weidemannová (Kan.) 3:59,759

2. De Jongová (Niz.) 4:00,035

3. Voroninová (Rus.) 4:01,339

4. Sáblíková 4:02,134

...

12. Zdráhalová (obě ČR) 4:10,535

Konečné pořadí SP (po 6 závodech):

1. Sáblíková 357

2. Weidemannová 353

3. Blondinová (Kan.) 314

...

12. Zdráhalová 202